ARTIGO COM VÍDEO – Em sua penúltima partida na temporada regular do Super Rugby Aotearoa, o time de Dunedin, os Highlanders, sobreviveu na luta por classificação à grande final com uma preciosa vitória sobre o vice líder Blues por 35 x 29. O resultado colocou os Highlanders na terceira colocação, apenas 2 pontos abaixo dos Blues que, no entanto, têm um jogo a menos.

No Super Rugby Aotearoa, apenas os 2 primeiros colocados avançarão à final. Para os Highlanders avançarem, serão necessárias derrotas de Chiefs (contra Crusaders, amanhã, contra Hurricanes, na próxima rodada) e Blues (contra os Crusaders, na próxima rodada), fazendo com a a vaga chegue em aberto à última rodada em aberto. Na rodada final, os ‘Landers precisariam, assim, vencer os Hurricanes e torcer por vitória dos Chiefs sobre os Blues. Combinação ainda complicada.

Foi um jogaço de grande equilíbrio entre ‘Landers e Blues, com os Blues largando na frente com try de Ruru, aos 5′, interceptando passe de Aaron Smith dentro do in-goal, em inesperado momento. A resposta dos donos da casa veio aos 12′ com try do japonês Himeno, que finalizou após Aaron Smith ser derrubado quase no in-goal.

Os Highlanders eram melhores na primeira etapa com a bola em mãos e chegaram ao segundo try com Josh Ioane, aproveitando amarelo contra os Blues. Porém, os visitantes deram o troco aos 33’ com try de Rieko Ioane, em bela troca de passes, mesmo com um homem a menos. No entanto, antes do intervalo, a jogada após lateral dos ‘Landers funcionou e Aaron Smith deu passe reverso letal para Punivai fazer o terceiro try e por 22 x 17 no placar.

O jogo seguiu eletrizante e os ‘Landers marcaram o quarto try aos 58′ com Nareki, recebendo passe longo na ponta. Os Blues passaram a ter domínio territorial e Laulala rompeu para o try da esperança aos 70’, deixando o placar em ‘Landers 30 x 24 Blues. Contudo, Hodgman recebeu cartão vermelho e deixou os Blues com 14 homens aos 73’. Com um homem a mais, Michael Collins cravou o try decisivo para o time de Dunedin, achando o espaço na linha.

Ainda houve tempo para Sotutu marcar um último try para os Blues e assegurar ao menos o precioso bônus defensivo, que pode fazer a diferença na matemática final. 35 x 29, fim de jogo.

Highlanders 35 x 29 Blues, em Dunedin

Highlanders

Tries: Himeno J Ioane, Punivai, Nareki e Collins

Conversões: J Ioane (2)

Penais: J Ioane (1) e Hunt (1)

15 Josh Ioane, 14 Ngatungane Punivai, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Marino Mikaele-Tu’u, 21 Kayne Hammington, 22 Michael Collins, 23 James Lentjes;

Blues

Tries: Ruru, R Ioane, Laulala e Sotutu

Conversões: Black (3)

Penais: Black (1)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Luteru Tolai, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Josh Goodhue, 20 Akira Ioane, 21 Finlay Christie, 22 Harry Plummer, 23 Bryce Heem;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 23 Blues Auckland 6 16 Highlanders Dunedin 7 14 Chiefs Hamilton 5 12 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;