São Lourenço, em Minas Gerais, receberá nesse fim de semana (dias 13 e 14) o Campeonato Brasileiro de Rugby League, organizado pela Confederação Brasileira de Rugby League (CBRL – Brasil Rugby League).

O evento contará com a primeira fase do campeonato feminino (batizado de Premiership) de rugby league de 13 jogadoras (XIII), com as semifinais ocorrendo em março e final em abril. Nesta primeira etapa, os jogos terão 2 tempos de 20 minutos, isto é, tempo reduzido.

Além da Premiership, será disputa ainda o Brasil Nines masculino, isto é, o campeonato masculino de rugby league de 9 atletas, que terá etapa única (definindo já o campeão de 2021). Os jogos serão de 2 tempos de 7 minutos cada.

Para o evento, a CBRL informou que terá protocolos sanitários devidamente observados. Segundo a organização, todos os atletas farão teste de COVID-19 e estarão isolados na área de jogo, criando uma bolha de isolamento. O evento não estará aberto para o público.

Campeonato feminino com debutantes no XIII

Em 2019, a primeira edição do campeõnato nacional feminino foi disputado em São Paulo, com o combinado das “Remendadas” faturando o título inédito. Naquela oportunidade, quatro times disputaram a taça, com as mineiras do São Lourenço ficando com o vice. Rio Warriors foi o terceiro colocado e as paranaenses do Urutau ficaram em quarto.

Em 2021, a Premiership terá o dobro de participantes. Clube profissional e vice campeão brasileiro de rugby sevens em 2019, o Melina, do Mato Grosso, entra com tudo no Rugby League, disputando o torneio com nada menos que 2 equipes.

No Grupo A, o Melina “A” terá pela frente as capixabas do Vitória Rhinos e as paranaenses do Maringá, que estão focadas no League. Fecha o grupo as goianas do Vila Nova (Goianos), acostumadas ao Super Sevens e aos clássicos do Centro-Oeste contra o Melina.

No Grupo B, o outro time do Melina encarará Urutau e Minas Miners (o antigo São Lourenço), que são os únicos times de 2019 que permaneceram no torneio. Completam a chave as paulistas do Taubaté.

Raiders, Sharks, Miners e Urutau no 9s

No masculino, 6 times jogarão pelo título nacional, com o Brasil Nines chegando à sua 3ª edição. No ano passado, o título ficou com o Rio Warriors, que está sendo substituído como representante carioca em 2021 pelo Rio Sharks.

Campeão no XIII em 2019, o Urutau busca novo título, após acabar o Nines de 2019 em terceiro lugar. O segundo colocado daquele ano foi o São Lourenço, que estará de novo na disputa, agora como Minas Miners.

A grande novidade é a presença do novo time paulista, o São Paulo Raiders, que irá a Minas Gerais com dois times, e de outro paulista, o Taubaté, vindo do Union.

Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s Feminino – Premiership

Clube Cidade (UF) Jogos Pontos Grupo Verde Melina "A" Cuiabá (MT) Vitória Rhinos Vitória (ES) Maringá Hawks Maringá (PR) Vila Nova/Goianos Goiânia (GO) Grupo Amarelo Melina "B" Cuiabá (MT) Urutau São José dos Pinhais (PR) Minas Miners São Lourenço (MG) Taubaté Taubaté (SP)

- Vitória = 2 pontos

- Empate = 1 ponto

- Derrota = 0 ponto



- 1º colocado de cada grupo avança às semifinais;

- 2º e 3º colocados de cada grupo avançam à repescagem;

Dia Horário (BRT) Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 Taubaté X Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 Urutau X Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 Vitória X Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 Melina "A" X Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 Maringá X Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 Melina "A" X Vitória Grupo Verde 14/02/2021 09:50 Melina "B" X Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 Urutau X Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 Vitória X Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 Melina "A" X Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 Taubaté X Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 Melina "B" X Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 2º Grupo Verde X 3º Grupo Amarelo Repescagem 14/02/2021 16:40 2º Grupo Amarelo X 3º Grupo Verde Repescagem ??/03/2021 1º Grupo Verde X Semifinal ??/03/2021 1º Grupo Amarelo X Semifinal ??/04/2021 X Final

Local: São Lourenço (MG)

Finais: 1º colocado de cada grupo avança à semifinal (a serem jogadas em março, com final em abril); 2º e 3º colocados irão à Repescagem;

Campeonato Brasileiro de Rugby League 9s Masculino – Brasil Nines

Clube Cidade (UF) Jogos Pontos Grupo Azul Rio Sharks Rio de Janeiro (RJ) São Paulo Raiders "A" São Paulo (SP) Taubaté Taubaté (SP) Grupo Branco Minas Miners São Lourenço (MG) São Paulo Raiders "B" São Paulo (SP) Urutau São José dos Pinhais (PR)

- Vitória = 2 pontos

- Empate = 1 ponto

- Derrota = 0 ponto



- 1º e 2º colocados de cada grupo avançam às semifinais;

Dia Horário Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:10 São Paulo Raiders "B" X Minas Miners Grupo Branco 13/02/2021 10:30 Rio Sharks X Taubaté Grupo Azul 13/02/2021 11:40 São Paulo Raiders "A" X Rio Sharks Grupo Azul 13/02/2021 12:00 Urutau X Minas Miners Grupo Branco 13/02/2021 13:10 São Paulo Raiders "A" X Taubaté Grupo Azul 13/02/2021 13:30 São Paulo Raiders "B" X Urutau Grupo Branco 13/02/2021 15:30 1º Grupo Azul X 2º Grupo Branco Semifinal 13/02/2021 15:50 1º Grupo Branco X 2º Grupo Azul Semifinal 13/02/2021 16:10 X 5º lugar 13/02/2021 16:30 X Final

Local: São Lourenço (MG)

Campeões – Histórico

Nines

Masculino Feminino 2018 Paraná XIII Athenas Itanhaém (SP) 2019 Rio Warriors (RJ) Athenas Itanhaém (SP) 2020 Sem campeonato (COVID-19) Sem campeonato (COVID-19) 2021 - -

XIII