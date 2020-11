Tempo de leitura: 2 minutos

No último fim de semana foi encerrada a fase de classificação do Campeonato Uruguaio, que conheceu os confrontos de seu mata-mata. Com o encerramento dos jogos dos Teros, os clubes uruguaios contarão com seus principais jogadores a partir das quartas de final, que rolam no próximo fim de semana. Os vídeos dos melhores momentos da competição têm sido exibidos pelo APP da Sudamérica Rugby ao longo da semana.

¡Así quedó el camino rumbo al título del #UruguayoDeClubes de Primera División! 🛡️➖➖➖➖➖🏆 #JugamosTodos pic.twitter.com/35mtJnM8my — Rugby Clubes URU (@RugbyClubesURU) November 8, 2020

𝙏𝙖𝙗𝙡𝙖 𝙙𝙚 𝙋𝙤𝙨𝙞𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 – PRIMERA DIVISIÓN pic.twitter.com/aWpnY3InbR — Rugby Clubes URU (@RugbyClubesURU) November 4, 2020

La Olla Florida é campeão do interior

Já o Campeonato Uruguaio do Interior teve sua grande final nesse fim de semana, com La Olla, de Florida, se sagrando campeão ao vencer o San Javier por 21 x 17.