O Carrasco Polo voltou a ser campeão uruguaio. Maior campeão do país, mas sem o título desde 2014, El Caballito venceu nesse sábado o Old Christians, equipe dominante nos últimos anos, na final que opôs dois gigantes de Montevidéu.

O título veio com vitória dramática por 25 x 18, com Juan Diego Ormaechea marcando o try crucial do Carrasco Polo no fim.

Campeonato Uruguaio

Final

Carrasco Polo 25 x 18 Old Christians

Lista de campeões uruguaios

Clube Títulos Anos Carrasco Polo 28 1952, 1961, 1966, 1981, 1983, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2020 Old Christians 20 1968, 1970, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019 Old Boys 14 1950, 1952, 1956, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1975, 2010 e 2013 La Cachila* 5 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 Trouville 3 1951, 1953 e 1956 Montevideo Cricket 3 1954, 1956 e 1958 Colonia Rowing* 2 1955 e 1958 Trébol Paysandu 1 2018 Los Cuervos 1 1960

*Extintos