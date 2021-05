Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) apresentará nesta próxima terça-feira e quarta-feira (18 e 19.05) case sobre seu processo de formação de treinadores no 2º módulo do I Workshop de Desenvolvimento Esportivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A apresentação será realizada pelo coordenador de Treinamento e Educação da CBRu, Maurício Migliano. O Workshop é uma iniciativa da área de Desenvolvimento Esportivo do COB e tem como objetivo capacitar gestores, treinadores e demais responsáveis técnicos envolvidos no desenvolvimento de atletas jovens.

A apresentação da CBRu irá abordar seu processo de desenvolvimento de treinadores do rugby após a conclusão do nível 1. Depois do primeiro curso, o treinador passa por um programa de mentoria, onde é acompanhado de perto, enviando vídeos de treinamentos e jogos, realizando reuniões com profissionais para o seu desenvolvimento. O modelo começou a ser implementado em 2016 e é inovador dentro do cenário esportivo. Maurício Migliano, o Mille, comentou sobre o convite.

“É muito gratificante ter a oportunidade de falar em um workshop importante como este, o primeiro do COB sobre desenvolvimento de treinadores. Ser convidado para falar sobre esse case que construímos é uma alegria muito grande. O mais bacana é poder apresentar o método de algo que gosto muito, que é o desenvolvimento de pessoas e treinadores”, destacou.

Este método de formação é acompanhado e estudado pelo NUPPE, Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, Laboratório de Pedagogia do Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desde 2015, quando foi elaborado. Os autores do trabalho detectaram que a proposta seguia os modelos internacionais de maior sucesso. Foram realizadas entrevistas com participantes de cursos e os profissionais da CBRu que facilitam os cursos espalhados pelo Brasil.

