Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby publicou na última semana o calendário de jogos internacional de maio, junho e julho de 2021, mas a lista está aumentando. A Nova Zelândia confirmou amistoso em casa contra Tonga no dia 03 de junho, antecedendo sua série de dois amistosos contra Fiji, que já tinham sido anunciados para os dias 10 e 17.

O jogo contra Tonga será em Auckland, no Mt. Smart Stadium, estádio associado ao Rugby League (casa do New Zealand Warriors, da NRL). Jamais os All Blacks visitaram Tonga, mas, apesar do jogo ser na Nova Zelândia, será histórico, pois é apenas o terceiro jogo na história entre os dois países fora da Copa do Mundo.