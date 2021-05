Tempo de leitura: 1 minuto

O Campeonato Italiano viveu nesse fim de semana os jogos de ida de suas semifinais (que são em dois jogos), com direito a brasileiro em campo: o segunda linha Matteo Dell’Acqua, pelo Valorugby Emilia. No entanto, o time do Tupi perdeu.

O Valorugby caiu em casa, em Reggio Emilia, diante do Petrarca, melhor time da competição, por 27 x 16, e terá duríssima tarefa no jogo de volta em Padova. atelan e Tebaldi marcaram os tries do Petrarca no primeiro tempo, ao passo que no segundo tempo Rufolo marcou o try do Valorugby que deixou o jogo emocionante até o fim. Apenas com o tempo esgotado Trotta marcou o terceiro try dos visitantes, que assegurou a vitória e foi um duro golpe nas pretensões do time emiliano.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AOS TRIES DE PETRARCA E VALORUGBY

No outro duelo, o Calvisano venceu em casa o Rovigo por 31 x 22, em jogo de muitos penais. Vunisa fez o try crucial do Calvisano. No próximo fim de semana rolam os jogos de volta.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano



Semifinais – jogos de ida

(ida e volta)

Valorugby 16 x 27 Petrarca, em Reggio Emilia

Calvisano 31 x 22 Rovigo, em Calvisano