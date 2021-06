Tempo de leitura: 3 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) apoiará o Sesi-SP e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre os dias 21 e 25 de junho na realização da Semana Olímpica Sesi-SP, em comemoração ao Dia Olímpico, celebrado no dia 23 de junho no Brasil e nos países cujos Comitês Olímpicos Nacionais são vinculados ao Comitê Olímpico Internacional – COI. A data marca o aniversário de fundação do COI, em 1894, e tem por objetivo promover o Olimpismo e o Movimento Olímpico em todo o mundo.

Contando com uma programação especial no canal do Sesi-SP no Youtube, com oficinas da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e do COB, bate papo com atletas olímpicos e paralímpicos do Sesi-SP, quiz, apresentação da Bachiana, entre outros, o evento, que tem como objetivo abordar temas sobre o movimento olímpico e valores esportivos, acontecerá com os alunos da rede de ensino do Sesi-SP, hoje composta por aproximadamente 3 mil professores e 93 mil alunos, e escolas parceiras do Comitê Olímpico.

“Em tempos tão atípicos em que a pandemia nos força a mudar nossos hábitos, inclusive na prática de esportes, é importante frisarmos a importância da Semana Olímpica aos estudantes do Brasil. Os valores olímpicos, quando entendidos como princípio nas vidas dos jovens participantes, faz com que tenhamos cidadãos que agem buscando a excelência em tudo que realizam, desde o seu comportamento social zelando pela saúde coletiva até a busca da sua melhora individualmente, de maneira ética, transformando a sociedade pela força do exemplo. Celebremos a semana olímpica como um sinal de esperança para superarmos os desafios da pandemia a exemplo que faz os grandes atletas no esporte”, explica Paulo Skaf, presidente do Sesi-SP e da Fiesp.

- Continua depois da publicidade -

Como uma das convidadas especiais para participar da programação com oficinas interativas e a disseminação de conteúdos sobre o rugby, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) também é uma forte aliada do Sesi-SP. Trabalhando junto ao Centro de Referência em Ciência do Esporte (CRCE SESI-SP) nos últimos meses, a Confederação tem participado do compartilhamento de conhecimento feito pelo CRCE com dados e informações que a ciência do esporte detém para dar suporte nas tomadas de decisões que o alto rendimento esportivo precisa.

“A participação na Semana Olímpica realizada junto ao Sesi-SP e COB é uma excelente oportunidade para que nós possamos levar os valores do rugby para um número muito grande de crianças e jovens. Valores que têm total relação com a pedagogia aplicada pelo Sesi e também com os valores olímpicos. Vamos realizar isso por meio de jogos, brincadeiras, oficinas de bolas de rugby com materiais alternativos, interação e desafios. Dessa forma, nós esperamos gerar o interesse nas crianças a praticarem o rugby quando a pandemia permitir, além de assistirem jogos da modalidade e torcer por nossas seleções em competições internacionais. Criando um vínculo forte com o esporte. Acredito que essa parceria para a semana olímpica será excelente pelo fato de nos aproximarmos deste público e também podermos oferecer em troca os benefícios da nossa experiência com capacitação e do que já aplicamos ao rugby infantil”, Gabriel Cenamo, gerente de desenvolvimento do jogo na Confederação Brasileira de Rugby.

Grande parceiro do Sesi-SP em projetos esportivos, o Comitê Olímpico do Brasil atua com a missão de desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil e elevando a maturidade de gestão do Comitê e Confederações filiadas fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro. Além do dever de proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

“Há cerca de três anos o COB tem um programa exclusivamente dedicado à promoção dos Valores Olímpicos, o Transforma. Com ele, nos aproximamos de educadores e estudantes, fortalecendo a cultura esportiva no nosso país, realizando atividades educacionais e culturais. Através da parceria com o Sesi-SP, já capacitamos cerca de 800 professores da rede. E, neste ano olímpico, tão desafiador em meio à pandemia, esses Valores são refletidos nesta Semana Olímpica, realizada de forma virtual, em clima de parceria, esperança e amizade”, diz Paulo Wanderley, presidente do COB.

Pedagogia do Exemplo Sesi-SP

Uma das ações da Pedagogia do Exemplo é o desenvolvimento de líderes entre os alunos das escolas do Sesi-SP e das turmas do Programa Atleta do Futuro, formando multiplicadores do esporte na escola e na comunidade, encorajando os jovens à prática esportiva, transmitindo-lhes os valores do esporte e do Olimpismo.

Diante disso, os jovens quando nomeados Embaixadores do Esporte, tem como premissa promover a paz, a igualdade, o respeito, o jogo limpo, entre outros valores positivos do esporte e durante a Semana Olímpica, com o suporte do tutor, o Embaixador participará ativamente das ações propostas na programação, assim como no pré e pós evento.