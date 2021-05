Tempo de leitura: 1 minuto

Nos dias 28, 29 e 30 de maio, a Confederação Brasileira de Rugby organizará o Congresso Nacional de Categorias de Base, que tem como objetivo principal despertar a comunidade do rugby para a importância das categorias de base. As lives começam, na verdade, já no dia 25, mas a maior parte das comunicações serão entre os dias 28, 29 e 30, quando o Congresso recebe nomes importantes do Comitê Olímpico do Brasil, Sudamérica Rugby, SESI e clubes brasileiros.

Você poderá assistir ao Congresso ao vivo pelo YouTube da Confederação.

Clique aqui para conferir a programação:

Congresso Nacional das Categorias de Base