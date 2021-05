Tempo de leitura: 1 minuto

A preparação da Seleção Brasileira Feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio seguirá em Chula Vista, centro de treinamentos do Comitê Olímpicos dos Estados Unidos, localizado na região de San Diego (Califórnia). As Yaras viajam nesta segunda-feira para enfrentarem e treinarem com as estadunidense, que também já estão garantidas nos Jogos Olímpicos.

Will Broderick, treinador das Yaras, convocou as seguintes atletas:

– Aline “Yu” Bednarski (SPAC)

– Andressa Alves (Guanabara)

– Bianca Silva (Leoas)

– Cláudia “Claudinha” Teles (Niterói)

– Eshyllen Coimbra (Guanabara)

– Haline Scatrut (Melina)

– Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

– Leila Silva (Leoas)

– Luiza Campos (Charrua)

– Marcelle Souza (Charrua)

– Mariana “Mari” Nicolau (São José)

– Rafaela “Rafa” Zanellato (Curitiba)

– Raquel Kochhann (Charrua)

– Thalita Costa (Delta)