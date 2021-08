Tempo de leitura: 3 minutos

O Rugby São Carlos apresenta um novo projeto de comunicação e marca para 2021. Com jogos e campeonatos parados desde o começo da pandemia, o clube se movimentou nos bastidores para criar um visual mais moderno e que mantivesse as principais raízes da marca anterior. O projeto, desenvolvido pela Nacione™ Branding – agência e consultoria internacional que desenvolve diversos projetos para equipes e atletas profissionais -, contou com a atualização do escudo que traz o nome da instituição e da cidade em destaque, além de novos uniformes que serão lançados e produzidos ao longo dos próximos meses.

A principal mudança se dá no escudo, criado com as principais cores do clube e que apresenta um novo desenho da ilustração do rinoceronte. Segundo os organizadores do projeto, a ideia era trazer mais personalidade à equipe, com uma marca única e que mantivesse as raízes do clube com um visual profissional. Clube e agência se dividiram para organizar os principais elementos que trouxeram unidade e elegância em uma assinatura moderna e que prepara o clube para levar o nome da cidade. “Queremos que nosso clube seja reconhecido pelo orgulho que temos em relação à São Carlos e que esse projeto atraia cada vez mais jovens e adultos interessados na prática do rugby”, relata Jean Marc Volland, atual presidente da Associação.

Ricardo Carvalho, diretor da Nacione™ e responsável pelo projeto, comenta que “sem dúvida, a nova marca dá uma cara de gestão profissionalizada para o clube, auxiliando na construção de credibilidade da marca com novos patrocinadores e apoiadores, além de preparar um terreno fértil para a criação de produtos com marca própria, gerando novas fontes de receitas”.

O Rugby São Carlos participa do Paulista B e do Sanca7s e conta com mais de 40 atletas na categoria masculina adulto. Também conta com cerca de 40 alunos em seu projeto Descobrindo o Rugby, que ensina a jovens de 14 a 17, de ambos os sexos, as bases esportivas e valorativas do rugby. Para 2021, o clube não retornará a campo para jogos, já que o Campeonato Paulista B e o Sanca7s de 2021 não ocorrerão bem como os atletas e Diretoria decidiram jogar apenas quando as condições sanitárias forem as melhores possíveis – o que esperam que ocorra no primeiro semestre de 2022.



Veja o projeto completo no site da Nacione™: www.nacione.com.