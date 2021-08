Tempo de leitura: 1 minuto

O técnico Jamie Joseph anunciou hoje a convocação de sua Seleção Japonesa para os jogos de contra os British and Irish Lions, no dia 26 de junho, na Escócia, e contra a Irlanda, no dia 03 de julho, em solo irlandês. Serão os primeiros jogos oficiais da seleção do Japão desde a Copa do Mundo de 2019. São ao todo 36 convocados, dois quais dois atuam no exterior (Matsushima, do Clermont, da França; e Kazuki Himeno, do Highlanders, da Nova Zelândia).

Avançados: Keita Inagaki (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Asaeli Ai Valu (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Shinnosuke Kakinaga (Suntory Sungoliath🇯🇵), Jiwon Koo (Honda Heat🇯🇵), Craig Millar (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Yukio Morikawa (Suntory Sungoliath🇯🇵), Atsushi Sakate (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Shunta Nakamura (Suntory Sungoliath🇯🇵), Kosuke Horikoshi (Suntory Sungoliath🇯🇵), Mark Abbott (Munakata Sanix Blues🇯🇵), Wimpie van der Walt (NTT-Docomo Red Hurricanes🇯🇵), Uwe Helu (Yamaha Jubilo🇯🇵), James Moore (Munakata Sanix Blues🇯🇵), Naoki Ozawa (Suntory Sungoliath🇯🇵), Ben Gunter (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Jack Cornelsen (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Pieter Labuschagne (Kubota Spears🇯🇵), Michael Leitch (Toshiba Brave Lupus🇯🇵), Tevita Tatafu (Suntory Sungoliath🇯🇵), Amanaki Lelei Mafi (Canon Eagles🇯🇵), Kazuki Himeno (Highlanders🇳🇿);

Linha: Koki Arai (Canon Eagles🇯🇵), Naoto Saito (Suntory Sungoliath🇯🇵), Kaito Shigeno (Toyota Verblitz🇯🇵), Yu Tamura (Canon Eagles🇯🇵), Rikiya Matsuda (Panasonic Wild Knights🇯🇵), Shota Emi (Suntory Sungoliath🇯🇵), Siosaia Fifita (Kintetsu Liners🇯🇵), Semisi Masirewa (Kintetsu Liners🇯🇵), Kotaro Matsushima (Clermont🇫🇷), Lomano Lava (Suntory Sungoliath🇯🇵), Lomano Lemeki (Munakata Sanix Blues🇯🇵), Shane Gates (NTT Shining Arcs🇯🇵), Ryoto Nakamura (Suntory Sungoliath🇯🇵), Timothy Lafaele (Kobelco Steelers🇯🇵), Gerhard van den Heever (Kubota Spears🇯🇵), Ryohei Yamanaka (Kobelco Steelers🇯🇵);