ARTIGO COM VÍDEOS – Antes das festas de fim de ano, o rugby europeu viveu rodada quente da sua mais importante copa de clubes, a Heineken Champions Cup. Munster, Leinster, Racing, Bordeaux e Wasps alcançaram suas segundas vitórias dentro de campo e foram os destaques.

A rodada foi reduzida dado o cancelamento de 4 jogos por conta da COVID-19. Toulouse, Lyon, La Rochelle e Scarlets se beneficiaram dos jogos adiados, garantindo vitórias por 28 x 00 sobre, respectivamente, Exeter Chiefs (o atual campeão, que só teve a lamentar), Glasgow, Bath e Toulon.

Na sexta-feira, o único jogo realizado opôs Wasps e Montpellier, com os ingleses batendo os franceses por 33 x 14 para alcançar sua segunda vitória no certame. O oitavo Alfie Barbeary foi destaque dos Wasps com 2 tries, ao passo que Gaskell, Odogwu e Atkinson cravaram os seus tries também. A segunda derrota praticamente acaba com as pretensões do Montpellier.



O sábado começou com o Leinster recebendo e derrotando o Northampton Saints por 35 x 19. O gigante irlandês teve um início perfeito com tries de Murphy e Healy, mas viu os ingleses marcarem dois tries e flertarem com a vitória. Antes da pausa, Dave Kearney cravou try crucial para o Leinster, que abriu a segunda etapa com try de Gibson-Park. Isiekwe respondeu de imediato para os Saints com o terceiro try, mas o Leinster soube controlar o fim do jogo parta assegurar o triunfo.



Já o Bordeaux não teve problema algum para colocar 47 x 08 sobre os Dragons. Jogo de 7 tries para os franceses, que tiveram o argentino Santiago Cordero brilhando com 3 tries (hat-trick!).



Com os placares, Wasps, Leinster e Bordeaux dominam o Grupo A, que ainda foi fechado com os escoceses do Edinburgh conquistando vitória crucial fora de casa sobre os ingleses do Sale Sharks, que são a decepção da largada da Champions Cup. 16 x 15, de virada. Os Sharks fizeram 2 tries em questão de 16 minutos, com Solomona e Van Rensburg. Porém, Van der Walt manteve o Edinbirgh no páreo com penais e, no segundo tempo, Mark Bennett marcou o try crucial para os escoceses. A virada veio aos 70′, com penal de Van der Walt.



O grande jogo da rodada foi na França, com o Clermont recebendo os irlandeses do Munster. Tudo parecia levar a uma vitória maiúscula do Clermont, que chegou a abrir 28 x 09, com tries de Raka, Penaud e Fourcade. O Munster capitalizou na indisciplina francesa e, após Hanrahan chutar 3 penais, Haley marcou o try que levou o jogo ao intervalo com o Munster vivo, perdendo por apenas 28 x 14. O Clermont simplesmente desmontou na segunda etapa, com Hanrahan chutando mais 3 penais que permitiram a virada quando, aos 69′, Stander cravou o segundo try irlandês, aproveitando cartão amarelo contra o Clermont. O Munster foi perfeito, aproveitou o nocaute, e O’Byrne fez o try da vitória por 39 x 31.



Se Munster e Leinster festejaram, quem só lamentou na Irlanda foi o Ulster, que vai vendo o fantasma da eliminação após nova derrota, agora por 38 x 34 na Inglaterra contra o Gloucester, que ganhou fôlego novo. A vitória foi épica, como a do Munster, com a virada saindo no apagar das luzes, com try já com o tempo esgotado de Barton. Jogo de 3 amarelos contra o Ulster, que lhe custaram muito.



No domingo, o atual vice campeão europeu, o Racing, da França, voou baixo e venceu fora de casa os ingleses do Harlequins por acachapantes 49 x 07. Vitória maiúscula de 7 tries, com nada menos que 5 no segundo tempo avassalador, que praticamente eliminou o time de Londres.



Por fim, fechando a rodada, o Bristol Bears se reergueu ao vencer fora de casa os irlandeses do Connacht por 27 x 18. Os ingleses conquistaram o precioso bônus aos 71′ com try de Lloyd e voltaram a sonhar com classificação. O penal de Sheedy, aos 78′, negou ao Connacht o bônus defensivo. O vídeo do jogo irá ao ar nessa segunda-feira.

A 3ª rodada será nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2021.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes

Scarlets 28 x 00 Toulon – CANCELADO

Wasps 33 x 14 Montpellier

Glasgow 00 x 28 Lyon – CANCELADO

Leinster 35 x 19 Northampton Saints

La Rochelle 28 x 00 Bath – CANCELADO

Gloucester 38 x 34 Ulster

Clermont 31 x 39 Munster

Bordeaux 47 x 08 Dragons

Sale Sharks 15 x 16 Edinburgh

Harlequins 07 x 49 Racing

Toulouse 28 x 00 Exeter Chiefs – CANCELADO

Connacht 17 x 28 Bristol Bears

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Leinster Dublin 2 10 Montpellier Northampton Wasps Coventry 2 10 Dragons Montpellier Bordeaux Bordeaux 2 9 Dragons Northampton La Rochelle La Rochelle 2 9 Bath Edinburgh Scarlets Llanelli 2 9 Bath Toulon Edinburgh Edimburgo 2 5 La Rochelle Sale Toulon Toulon 2 4 Sale Scarlets Sale Sharks Manchester (região) 2 1 Edinburgh Toulon Northampton Saints Northampton 2 1 Bordeaux Leinster Bath Bath 2 1 La Rochelle Scarlets Montpellier Montpellier 2 0 Leinster Wasps Dragons Newport 2 0 Bordeaux Wasps Grupo B Lyon Lyon 2 10 Glasgow Gloucester Racing Paris (região) 2 10 Connacht Harlequins Toulouse Toulouse 2 10 Exeter Ulster Munster Limerick 2 8 Clermont Harlequins Clermont Clermont-Ferrand 2 6 Bristol Munster Bristol Bears Bristol 2 6 Clermont Connacht Exeter Chiefs Exeter 2 5 Glasgow Toulouse Gloucester Gloucester 2 5 Lyon Ulster Ulster Belfast 2 3 Gloucester Toulouse Connacht Galway 2 1 Bristol Racing Harlequins Londres 2 0 Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow 2 0 Exeter Lyon

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;