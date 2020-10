Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta e sábado de Super Rugby Unlocked, o torneio das equipes sul-africanas! A rodada começou já com um resultado impactante: a vitória dois Cheetahs sobre os Bulls por 19 x 17.

Os Cheetahs estão próximos de serem oficialmente excluídos do PRO14 para dar lugar justamente a Bulls, Lions, Stormers e Sharks e o jogo em Bloemfontein na sexta tinha, por isso, peso dobrado para o torcedor do time laranja. A vitória foi garantida com try de Rosko Specman no primeiro tempo e penais decisivos de Tiaan Schoeman. No último lance, Chris Smith teve a chance do penal da vitória para os Bulls, mas o desperdiçou.



Já no sábado, o primeiro jogo do dia teve o Mpumalanga Pumas triunfando fora de casa sobre o Griquas por 27 x 21, no duelo dos times menos badalados. O grande jogo, no entanto, veio na sequência, com os Stormers derrotando os Lions na Cidade do Cabo por 23 x 17. Tries para os Stormers de Rikus Pretorious (em interceptação) e Daniel Du Plessis, após as fases.





Os Sharks folgaram nesta rodada.

- Continua depois da publicidade -

Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Cheetahs 19 x 17 Bulls

Griquas 21 x 27 Pumas

Stormers 23 x 17 Lions

Equipe Cidade Jogos Pontos Cheetahs Bloemfontein 2 9 Bulls Pretória 2 5 Stormers Cid. do Cabo 1 4 Sharks Durban 1 4 Pumas Nelspruit 2 4 Lions Joanesburgo 2 2 Griquas Kimberley 2 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;