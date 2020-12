Tempo de leitura: 2 minutos

O fim de semana da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, garantiu mais emoção para a competição até o fim da temporada regular.

Na sexta, o quinto colocado, o Cheetahs derrotou o Mpumalanga Pumas e garantiu que ainda tem chances de avançar às semifinais. Jogo de 35 x 31, com o asa Andisa Ntsila marcando dois tries. Com o resultado, os Cheetahs estão 5 pontos abaixo do Western Province, quarto colocado, que folgou na rodada.

No sábado, os Lions assumiram a vice liderança com vitória crucial sobre os Sharks por 27 x 12. Courtnall Skosan e Tiaan Swanepoel marcaram os tries da vitória do time de Joanesburgo.

Por fim, o líder Bulls teve seu jogo com os Griquas cancelado por conta da pandemia, ganhando 2 pontos na classificação, para terem 6 de margem sobre os Lions.

Cheetahs negociam vaga em copa europeia

Enquanto isso, a direção dos Cheetahs negocia o futuro da equipe. Uma nova competição europeia poderá surgir, com equipes russas, espanholas, alemãs e, possivelmente, romenas, como publicado recentemente na imprensa internacional. Os Cheetahs almejam um lugar no novo torneio, uma perderão sua vaga no PRO14 para Lions, Bulls, Sharks e Stormers.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Pumas 31 x 35 Cheetahs

Lions 27 x 12 Sharks

Griquas x Bulls – cancelado

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 10 35 Lions Joanesburgo 10 29 Sharks Durban 9 28 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 9 26 Cheetahs Bloemfontein 9 21 Pumas Nelspruit 10 12 Griquas Kimberley 9 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;