Tempo de leitura: 1 minuto

A Federação Chilena de Rugby confirmou a criação de 4 academias de alto rendimento no país para desenvolver talentos para sua seleção. O objetivo declarado é chega já à Copa do Mundo de 2023.

As academias serão regionais: Norte (com sede a ser definida), Central (no Parque Mahuida, em Santiago), Litoral (em Viña del Mar) e o Sul (baseada em Concepción). Cada academia contará com cerca de 30 atletas e terá um staff técnico profissional.

