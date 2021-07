Tempo de leitura: 2 minutos

Em outubro e novembro de 2021, a Inglaterra será o palco para a Copa do Mundo de Rugby League, que contará com torneios masculino e feminino. No entanto, nesta quinta-feira, as federações de Austrália e Nova Zelândia – duas das três grandes potências do esporte – anunciaram a desistências de suas seleções do torneio.

The ARL Commission has today officially withdrawn from the World Cup in October, citing player welfare and safety concerns.https://t.co/qQNdfGGuQ4 — Gallagher Australian Kangaroos (@Kangaroos) July 22, 2021



O motivo oficial do anúncio é o risco sanitário, uma vez que os governos de Austrália e Nova Zelândia impuseram necessidade de quarentena para os atletas que retornarem da Inglaterra. As finais ocorrerão no dia 27 de novembro e isso levaria os atletas a ficarem mais 14 dias reclusos antes de entrarem de férias, o que impactaria no retorno dos jogadores para a pré temporada da NRL 2022, a liga australiana.

A desistência de Austrália e Nova Zelândia não foi bem recebida pela organização e o futuro do torneio está em xeque. A possibilidade de adiamento para 2022 existe e decisões serão tomadas em breve sobre o assunto.

O Brasil é uma dos participantes no torneio feminino.