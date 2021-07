Tempo de leitura: 2 minutos

Sexta, sábado e domingo de gala para quem ama rugby – e esportes em geral. Na manhã dessa sexta-feira, Globo, SporTV e BandSports exibem a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, que terá atletas do rugby envolvidos.

No sábado, o mundo da bola oval irá parar e curtir na ESPN o primeiro jogo da série de três partidas entre os British and Irish Lions e Springboks. Depois, no domingo, é hora de Brasil contra Uruguai, também na ESPN, em jogo final e decisivo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. É vencer ou vencer para os Tupis.

Olhos ainda para o Watch ESPN, pois o sábado é de 2ª rodada do URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, novidades de 2021. A ação começa com CASI e CUBA, um clássico de dois dos maiores campeões portenhos, ao passo que o tradicional Buenos Aires Cricket & Rugby Club (o BAC&RC), recém promovido à elite, encara na sequência o forte Newman.

Já o therugbynetwork exibe gratuitamente as duas semifinais da Major League Rugby, a liga profissional norte-americana. Primeiro, no sábado, tem United New York contra Atlanta, decidindo a Conferência Leste, ao passo que no domingo os olhares se voltam para a Conferência Oeste com Los Angeles Giltinis versus Utah Warriors.

Por fim, a noite de domingo ainda será de largada para o torneio masculino do rugby sevens dos Jogos Olímpicos, com todos os jogos ao vivo online no Globoplay. Quais partida irão para a TV ainda será confirmado e publicaremos um artigo especial para elas. Atenção a nossas postagens.

*Horários de Brasília

URBA Top 12

Clube Cidade Jogos Pontos Belgrano Buenos Aires 1 5 Hindú Don Torcuato 1 5 SIC San Isidro 1 5 CUBA Villa de Mayo 1 5 Alumni Tortuguitas 1 4 Newman Benavídez 1 4 CASI San Isidro 1 0 Los Tilos La Plata 1 0 San Luis La Plata 1 0 Pucará Burzaco 1 0 Buenos Aires C&RC San Fernando 1 0 Regatas Bella Vista Bella Vista 1 0

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;