ARTIGO COM VÍDEOS – Campeão bem na temporada de nascimento! Neste domingo, o Los Angeles Giltinis se sagrou campeão da Major League Rugby norte-americana ao vencer em casa o Atlanta por 31 x 17, dando troco na derrota sofrida na temporada regular para o mesmo oponente. O time dos veteranos australianos Matt Giteau e Adam Ashley-Cooper não sofreu para ficar com o título, num jogo de domínio do time californiano do começo ao fim.

Foi um título ainda mais especial por ser conquistado logo na temporada de estreia de Los Angeles na liga e no ano de despedida de AshleyCooper, que confirmou sua aposentadoria, aos 37 anos, após a partida. Já Giteau ainda não confirmou se irá pendurar as chuteiras agora, mas o abertura já tem 38 anos nas costas. A partida foi ainda mais icônica por ser no Los Angeles Memorial Coliseum, o estádio olímpico de Los Angeles, palco dos Jogos Olímpicos de 1932, 1984 e, em breve, 2028.

Giteau e Ashley-Cooper, aliás, se provaram decisivos. O placar foi aberto por Atlanta com penal de Coleman, mas Giteau deu o troco na mesma moeda logo na sequência e, aos 21′, o veterano abertura australiano desferiu offload para Ryberg marcar o primeiro try do jogo para Los Angeles.

O golpe foi acusado por Atlanta, que logo depois viu Ashley-Cooper arrancar e criar o segundo try de Ryberg no jogo. A vitória parecia encaminhada com o 15 x 03, mas antes da pausa o maul funcionou para Atlanta com o hooker sul-africano Marko Janse Van Rensburg finalizando o try que levou o duelo ao intervalo em 15 x 08.



O segundo tempo começou com Los Angeles somando novo penal pelos pés de Giteau Aos 53′, veio o try decisivo, com o ponta canadense DTH van der Merwe marcando o terceiro try californiano. Atlanta não conseguiu mais voltar ao jogo e passou a ceder penais, com Giteau chutando mais e Burton o último. No fim, Atlanta fez um segundo try de honra, com Deacon, mas já sem tempo para mais nada. 31 x 17, números finais e festa do time novato da liga. Los Angeles Giltinis campeão!



Nas duas primeiras temporada, o campeão tinha sido o Seattle Seawolves, o que significa que novamente o título ficou com a Conferência Oeste. Após três temporadas, nenhum time do Leste ainda levantou a taça.

A carreira de Ashley-Cooper

O australiano Adam Ashley-Cooper foi uma lenda do rugby de seu país. Com 121 jogos pelos Wallabies, a seleção australiana, “Mr. Versatile” ou “Mister Fix It” (como é chamado, por sua polivalência em campo) é o terceiro jogador australiano com mais jogos por seu país na história. Foram 4 Copas do Mundo disputadas (2007, 2011, 2015 e 2019) e 12 tries marcados em Mundiais – o quinto maior artilheiro da história da competição.

31 17

Los Angeles Giltinis 31 x 17 Atlanta, em Los Angeles

Los Angeles

Tries: Ryberg (2) e Van der Merwe

Conversões: Giteau (2)

Penais: Giteau (3) e Burton (1)

1 Charlie Abel, 2 Mahe Vailanu, 3 Marco Fepulea’i, 4 Dave Dennis (c), 5 Nathan Den Hoedt, 6 Angus Cottrell, 7 Christian Poidevin, 8 Corey Thomas, 9 Harrison Goddard, 10 Matt Giteau, 11 DTH van der Merwe, 12 Bill Meakes, 13 Adam Ashley-Cooper, 14 John Ryberg, 15 Luke Burton;

Suplentes: 16 Sean McNulty, 17 Blake Rogers, 18 Luke White, 19 Sean O’Brien, 20 Pago Haini, 21 Serupepeli Vularika, 22 Luke Carty, 23 Ryan James;

Atlanta

Tries: Van Rensburg e Deacon

Conversões: Coleman (2)

Penais: Coleman (1)

1 Alex Maughan, 2 Marko Janse van Rensburg, 3 Wikus Groenewald, 4 Marno Redelinghuys, 5 Conor Keys, 6 Vili Helu, 7 Matt Heaton (c), 8 Johan Momsen, 9 Rowan Gouws, 10 Kurt Coleman, 11 Rory van Vugt, 12 Bautista Ezcurra, 13 Ryan Nell (c), 14 Jeremy Misailegalu, 15 Austin White;

Suplentes: 16 Neethling Gericke, 17 Chance Wenglewski, 18 Will Burke, 19 Connor Cook, 20 Ross Deacon, 21 Ryan Rees, 22 Robbie Petzer, 23 Mark O’Keeffe;

Lista de campeões

Equipe Títulos Anos* Seattle Seawolves 2 2018 e 2019 Los Angeles Giltinis 1 2021

*Temporada 2020 foi cancelada por conta da pandemia de COVID-19.