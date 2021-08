Tempo de leitura: 1 minuto

O diretor-executivo do World Rugby (a federação internacional), Alan Gilpin, confirmou nesta semana ao Finantial Times que a entidade está negociando a venda de parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo de Rugby para fundos de investimento.

As negociações estão em estágio inicial com a CVC e com a KKR, dois fundos de investimento bilionários. A CVC particularmente já adquiriu percentuais de três competições europeias: Six Nations, Premiership e United Rugby (ex PRO14).

A entrevista ainda sugeriu que novos recursos financeiros advindos da venda poderiam ser usados para investimento em novas competições femininas e de sevens.