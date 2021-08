Tempo de leitura: 2 minutos

O rugby sevens dos Jogos Olímpicos se encerrou no último sábado e a pergunta é quais são os próximo desafios da Seleção Brasileira Feminina. Deverão ser ainda mais 5 torneios em 2021.

As Yaras voltarão a campo em outubro, em data ainda a definir, para disputarem a primeira etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens Feminino em Paris.

Depois, nos dias 05, 06 e 07 de novembro, as Yaras estarão em Hong Kong para a segunda etapa da temporada e jogarão no mesmo mês o Sul-Americano Feminino, com data e local a serem definidos (provavelmente, em Montevidéu). O torneio será importantíssimo pois provavelmente valerá classificação à Copa do Mundo de Rugby Sevens (Rugby World Cup Sevens) de 2022, a ser disputada na África do Sul.

Em dezembro, as Yaras ainda encerrarão a temporada do Circuito Mundial com mais 2 torneios: nos dias 03 e 04, em Dubai, e nos dias 10 e 12, na Cidade do Cabo.

Tudo isso, claro, se não houver nenhum alteração decorrente de questões sanitárias.

Calendário das Yaras 2021: