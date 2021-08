Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby decidiu neste mês pelo cancelamento dos torneios da temporada 2021 por conta da pandemia da COVID-19. A medida visa resguardar a saúde dos atletas e profissionais envolvidos nos eventos. A definição foi tomada de comum acordo entre Conselho de Administração e a Comissão Médica, que apontou os riscos por conta do ainda alto número de casos da doença no país, além das diferentes realidades em cada região.

Porém, por razões de oferecimento do Bolsa- Atleta, ainda há a possibilidade de organização de um torneio de sevens nacional em dezembro.

Pensando no futuro do rugby nacional de clubes, os torneios de clubes para os anos seguintes passaram por uma remodelação extensa e mais informações serão apresentadas em Live no YouTube da CBRu no dia 4 de agosto, às 13h. O Portal em breve publicará as novidades também.