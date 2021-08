Tempo de leitura: 2 minutos

A seleção da África do Sul terá mudanças para o jogo final contra os British and Irish Lions no próximo sábado.

Com Piet-Steph Du Toit lesionado e sendo dúvida para o próximo jogo, a comissão técnica dos Springboks chamou para o elenco o veterano terceira linha campeão do mundo Duane Vermeulen (dos Bulls), que havia ficado de fora da série por ainda não ter se recuperado de lesão. O jogador está em observação para saber se estaria apto para o jogo final.

Além de Vermeulen, os Boks chamaram mais três jogadores: o hooker Johan Grobbelaar (dos Bulls), o ponta Rosko Specman (dos Cheetahs e ex seleção de sevens) e o terceira linha Dan Du Preez (do Sale Sharks, da Inglaterra).

Rassie Erasmus será julgado pelo World Rugby

Enquanto isso, o diretor de rugby dos Springboks, Rassie Erasmus, foi convocado pelo World Rugby (a federação internacional) para uma audiência independente com o objetivo de investigar a conduta do treinador antes do jogo do último sábado.

Erasmus fez publicamente duras críticas ao árbitro australiano Nic Berry, que apitou a primeira partida entre Springboks e Lions (vencida pelos Lions), incluindo um vídeo no qual apontava os erros de Berry. O caso gerou muita repercussão no mundo do rugby e é tido como grave pela entidade, que já deixou claro em comunicado seu descontentamento com a atitude de Erasmus. Dependendo do resultado da audiência, Erasmus poderá ainda ser julgado e punido.