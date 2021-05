Tempo de leitura: 1 minuto

Cobras encerram sua participação na Super Liga Americana de Rugby (SLAR) de 2021.

Neste segundo vídeo desta vez, vamos explicar um pouco dos fundamentos de táticas coletivas e tomadas de decisões, usando os Cobras e adversários como exemplo para justificar o desempenho e a notória evolução neste segundo turno.

Quer mais vídeos do tipo aqui no portal? Precisamos do seu like e assinatura no canal!

- Continua depois da publicidade -

Deixe seus comentários para discutir isso e muito mais!