Vamos a um giro das notícias sobre os amistosos internacionais deste ano.

Uruguai e Argentina sem jogos em casa em julho?

A pandemia está afetando o planejamento dos amistosos internacionais de 2021. A federação de Gales confirmou que sua seleção não viajará em julho para a América do Sul. Eram planejados amistosos de Gales contra Argentina e Uruguai, mesmo com a seleção galesa não contando com os atletas convocados para os British and Irish Lions.

Tanto Argentina e Uruguai analisam alternativas para julho.

Além deles, a Itália também perdeu os amistosos que faria fora de casa no mesmo mês contra os All Blacks, que devem ficar pela Oceania e pretendem encarar apenas Fiji e Samoa. O novo calendário internacional ainda não está pronto para julho.

Já o Rugby Championship poderá ser novamente inteiro na Oceania, com Austrália e Nova Zelândia recebendo Argentina e África do Sul. Há a possibilidade dos jogos entre Pumas e Springboks serem fora da Oceania, mas as partidas das duas seleções contra All Blacks e Wallabies deverão ser em solo australiano e neozelandês. O calendário do Championship ainda será anunciado oficialmente.

Escócia confirma visita a Geórgia e Romênia

Confirmados estão os jogos em julho da Escócia contra Geórgia e Romênia, com os escoceses viajando ao Leste Europeu e indo a campo sem seus atletas dos Lions. Os jogos serão, respectivamente, nos dias 10 e 17 de julho.

Estados Unidos irão à Europa em julho

Originalmente, era planejado que os Estados Unidos recebessem jogos em julho, mas o país acabou por confirmar uma gira à Europa nesse período. As Águias encararão a Inglaterra e a Irlanda (ambas sem seus Lions), nos dias 03 e 10 de julho.

França contra Austrália confirmado

A França, por sua vez, já tem como certa sua visita à Austrália. Serão três jogos em solo australiano entre os dois times, nos dias 7, 13 e 17 de julho, em Melbourne, Brisbane e Sydney, respectivamente