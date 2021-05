Tempo de leitura: 1 minuto

Dois atletas brasileiros fecharam a SLAR figurando no Top 5 da estatística de tackles aplicados. Foram eles Cléber “Gelado” Dias, com 87 tackles, e Matheus Augusto “Nego” de Souza Claudio, com 84. Ambos jogaram as 9 partidas dos Cobras na competição (8 como titulares e 1 como reservas).

Já Daniel “Maranhão” Lima foi o terceiro jogador de toda a liga em clean breaks (passar pela linha defensiva sem sofrer tackles), com 13, tendo participado de 8 jogos.

A SLAR publicou a lista dos Top 5 jogadores com mais tries, tackles, clean breaks e offloads (passes em situação de recebimento de tackle).