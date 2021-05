Tempo de leitura: 1 minuto

Entre os dias 24 de julho e 07 de agosto, Springboks (a seleção da África do Sul) e British and Irish Lions (a seleção combinada de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda) farão uma série de três duelos, batizada como Castle Lager Lions Series.

Os Lions jogam séries contra grandes seleções do Hemisfério Sul de 4 em 4 anos e a última vez que encararam os Springboks foi em 2009. Aproveitando a grandiosidade do evento, um troféu foi feito especialmente para a série, pesando 6,5kg, com prata esterlina. O troféu voltará a ser usado em 2025, quando os Lions visitarão a Austrália.

Em 13 séries contra os Springboks na história, os Lions venceram 4 (1891, 1896, 1974 e 1997), perderam 8 e empataram 1.

As we build up to Lions squad announcement on 6 May, here are the key timings for the day.

Head to our website and Official App over the coming days for more build-up.#LionsRugby

— British & Irish Lions (@lionsofficial) May 4, 2021