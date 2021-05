Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby realizará nesta terça-feira (25.05) uma live em suas plataformas do Facebook e Youtube iniciando a semana do Congresso Nacional das Categorias de Base, que acontece de 28 a 30 deste mês. Neste primeiro bate-papo, Gabriel Cenamo, Julio Faria e Xavier Vouga debatem ‘Normativas e Manual do Rugby Juvenil – Uma proposta para o desenvolvimento do jogo’. O conteúdo que será tema da live pode ser baixado aqui.

Baixe: Manual do Rugby Juvenil

Baixe: Normativas do Rugby Juvenil