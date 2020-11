Tempo de leitura: 1 minuto

O Rugby XV feminino pode celebrar! A Copa do Mundo da categoria foi expandida de 12 para 16 participantes a partir de 2025.

A decisão foi anunciada hoje pelo World Rugby (a federação internacional). A Copa do Mundo de 2021 – que será na Nova Zelândia a partir de setembro do ano que vem – será a última com 12 seleções. Até 2006, a Copa do Mundo Feminina contava com 16 seleções, mas fora reduzida em 2010 para diminuir os placares elásticos que ocorriam.

As sedes das edições de 2025 e de 2029 serão escolhidas em 2022.

