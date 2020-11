Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO CORRIGIDO – O World Rugby confirmou nesta terça como serão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na América do Sul.

A Sudamerica Rugby estava pleiteando junto ao World Rugby que o Americas Rugby Championship não se tornasse o torneio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, como originalmente planejado. O objetivo seria ter uma vaga direta assegurada para a América do Sul no Mundial, mas isso não foi obtido. O ARC não será o torneio qualificatório, mas a América do Sul seguirá sem vaga direta.

A América do Sul terá o seguinte sistema de classificação:

1ª fase : Em Junho de 2021, Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia jogarão quadrangular em sede única, a ser escolhida;

: Em Junho de 2021, Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia jogarão quadrangular em sede única, a ser escolhida; 2ª fase : Em Julho de 2021, os 2 primeiros colocados da 1ª fase se juntarão a Uruguai e Argentina XV em quadrangular em sede única, a ser escolhida; A Argentina XV não fará parte das Eliminatórias; O melhor entre Uruguai e os 2 times vindos da 1ª fase conquistará vaga na final das Américas;

: Em Julho de 2021, os 2 primeiros colocados da 1ª fase se juntarão a Uruguai e Argentina XV em quadrangular em sede única, a ser escolhida; Playoff 1: Em Novembro de 2021: 1º da América do Sul x 1º da América do Norte; Vencedor vai à Copa do Mundo; Perdedor vai ao Playoff 3;

Em Novembro de 2021: 1º da América do Sul x 1º da América do Norte; Playoff 2 : Em Novembro de 2021: 2º da América do Sul x 2º da América do Norte; Vencedor vai ao Playoff 3;

: Em Novembro de 2021: 2º da América do Sul x 2º da América do Norte; Playoff 3 : Em Julho de 2022: Perdedor do Playoff 1 x Vencedor do Playoff 2; Vencedor vai à Copa do Mundo; Perdedor vai à Repescagem Mundial;

: Em Julho de 2022: Perdedor do Playoff 1 x Vencedor do Playoff 2; Repescagem Mundial: em 2022, com 1 equipe das Américas, 1 da Europa, 1 da África e 1 da Ásia/Oceania;

O novo modelo se justifica por conta das dificuldades impostas pela pandemia.

O que significa, na prática, o sistema novo?

OPINIÃO – Primeiramente, significa que há grandes chances do Uruguai fazer todos os seus jogos em casa para conquistar vaga na Copa do Mundo. Por quê? Porque a 2ª fase da competição será realizada em menos de um mês após a 1ª fase. Como o torneio será em sede única, é muito provável que o Uruguai receba os jogos, tendo uma imensa vantagem na luta pela vaga direta na Copa do Mundo. Nada está definido, mas é a possibilidade existe e é forte.

Também é possível que o Brasil não jogue nenhuma partida em casa. Caso o Chile seja o país sede da 1ª fase e o Uruguai da 2ª fase, por exemplo, o Brasil pode ser eliminado da luta por vaga em 2023 sem ter feito um jogo sequer em casa.

Até hoje, o Brasil jamais enfrentou em casa o Uruguai em jogos decisivos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo*. E apenas duas vezes na história (2002 e 2005) o Brasil jogou em casa contra o Chile pelas Eliminatórias. Parecia que tal realidade mudaria para 2023, mas a notícia de agora sugere que tal realidade pode seguir. A menos que o Brasil seja sede das finais.

Além disso, fica o ponto de interrogação sobre o futuro do Americas Rugby Championship. Numa perspectiva brasileira, o ARC vinha sendo um sucesso e ganharia muito sendo nomeado como parte das Eliminatórias.

*Em 2016, o Campeonato Sul-Americano contava como parte das Eliminatórias porque o último colocado teria que fazer uma repescagem para evitar o rebaixamento. A competição que valia vaga na fase final das Eliminatórias foi a de 2017. O Brasil recebeu em casa o Uruguai em 2016, mas jogou fora de casa contra os uruguaios em 2017. Em 2016, o Paraguai foi o último colocado e encarou a Colômbia na repescagem contra o rebaixamento. Por tal razão, tecnicamente o Brasil enfrentou o Uruguai em casa em Eliminatórias em 2016, mas o torneio valia apenas para definir quem poderia ficar de fora do torneio de 2017 – esse sim valendo vaga adiante. Na prática, o Brasil nunca enfrentou em solo brasileiro o Uruguai em jogo valendo decisivo por vaga no Mundial.