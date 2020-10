Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Nova Zelândia teve neste fim de semana a última rodada da temporada regular da Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês de XV feminino – o melhor do mundo.

No Grupo Norte, o Counties Manukau da brasileira Larissa Lima atropelou Taranaki por 107 x 03 (com direito a try da brasileira) e conquistou classificação às semifinais da competição. Mas a classificação veio apenas após Auckland ser derrotado pelo líder Waikato e falhar em obter ponto bônus.



Counties Manukau enfrentará o primeiro colocado do Grupo Sul, Canterbury, que está invicto e com 100% de aproveitamento de ponto, com 5 vitórias bonificadas em 5 jogos. Waikato encarará Manawatu.





XV feminino na Inglaterra a todo vapor

A Premier 15s inglesa teve ação e desta vez completa, com todos os times indo a campo. Destaques para Harlequins, Saracens e Loughborough que chegaram às suas segundas vitórias bonificadas.





Aquece para a final da NRLW

Já no Rugby League feminino australiano, a última rodada da fase regular foi protocolar, com o Brisbane Broncos derrotando o Sydney Roosters em duelo que se repetirá no sábado que vem na grande final. Desta vez, o time de Charlotte Caslick saiu derrotado.





Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Hawke’s Bay 12 x 29 Manawatu

Canterbury 84 x 00 Tasman

Bay of Plenty 00 x 32 Northland

Taranaki 03 x 107 Counties Manukau

Wellington 27 x 24 Otago

Auckland 17 x 26 Waikato

Equipes (Províncias) Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Grupo Norte Waikato - Hamilton 6 28 Counties Manukau Heat Pukekohe 6 21 Northland Kauri Whangarei 6 21 Auckland Storm Auckland 6 21 Bay of Plenty Volcanix Rotorua e Tauranga 6 12 Taranaki Whio New Plymouth 6 5 North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) 6 2 Grupo Sul Canterbury - Christchurch 5 25 Manawatu Cyclones Palmerston North 5 20 Wellington Pride Wellington 5 16 Otago Spirit Dunedin 5 12 Hawke's Bay Tui Napier 5 5 Tasman Mako Nelson e Blenheim 5 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 2 primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais;

Semifinais – Dia 25/10

Canterbury x Counties Manukau

Waikato x Manawatu

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Durham Sharks 05 x 58 Worcester Warriors

Exeter Chiefs 22 x 24 Bristol Bears

Loughborough Lightning 32 x 26 Gloucester-Hartpury

Sale Sharks 10 x 40 Saracens

Wasps 12 x 31 Harlequins

NRLW – Campeonato Australiano/Neozelandês de Rugby League Feminino

St. George Illawarra Dragons 10 x 22 New Zealand Warriors

Sydney Roosters 16 x 24 Brisbane Broncos

FINAL

Dia 25/10 – Sydney Roosters x Brisbane Broncos, em Sydney