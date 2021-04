Tempo de leitura: 3 minutos

O Núcleo do Jogo da Confederação Brasileira de Rugby está promovendo desde o ano passado o “Diagnóstico de Clubes”, iniciativa que tem por intuito conhecer a realidade do rugby de clubes brasileiros para poder planejar ações futuras. Trata-se de um censo, que ajudará a Confederação a quantificar o número de instituições que participam direta ou indiretamente do Rugby em todas as regiões, comunidades e cidades do território nacional que sejam associadas a alguma federação ou não.

Todos os clubes brasileiros (incluindo equipes universitárias, escolas, projetos sociais ou qualquer núcleo de prática do esporte) estão convidados a responderem ao questionário. CLIQUE AQUI PARA RESPONDÊ-LO E INCLUIR O SEU CLUBE. Até o momento, somente 63 clubes/entidades responderam ao diagnóstico.

Em caso de problemas no acesso, enviar email para plataforma@brasilrugby.com.br



Relatório de Clubes cadastrados na plataforma (09/04/21)

Os clubes cadastrados estão divididos em três status:



Clube com avaliações fechadas



01- ANTIQUA UFPEL RUGBY /RS

02- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COUGARS RUGBY CLUBE /SP

03- ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANCAIS FRANCOS MITTERRAD /DF

04- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JEQUITIBÁ CAMPINAS RUGBY /SP

05- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PIRATAS RUGBY /SP

06- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL SÃO PAULO RUGBY (SPAC) /SP

07- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JACAREÍ RUGBY /SP

08- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA RUGBY /SP

09- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (SÃO JOSÉ RUGBY) /SP

10- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY SÃO CARLOS /SP

11- BANDEIRANTES RUGBY CLUB /SP

12- BRUMMERS RUGBY CLUBE /RS

13- CARUARU RUGBY CLUBE /PE

14- CHARRUA RUGBY CLUBE /RS

15- CLUBE DE RUGBY TOLEDO /PR

16- CLUBE ITA RUGBY /RJ

17- DESTERRO RUGBY CLUBE /SC

18- GOIANOS RUGBY CLUBE /GO

19- IGUANAS RUGBY /SP

20- INDAIATUBA RUGBY CLUBE /SP

21- IQLS BRASILEIRINHOS CLUBE SOCIAL /RJ

22- JOACA RUGBY CLUBE /SC

23- LECHUZA RUGBY CLUBE /SP

24- LOBO BRAVO RUGBY /PR

25- NEW CHRISTIANS RUGBY CLUBE /SC

26- PASTEUR ATHLÉTIQUE CLUB /SP

27- PAULISTA RUGBY CLUB /PE

28- PORTO SEGURO RUGBY CLUBE /BA

29- REAL RUGBY FOOTEBALL CLUB /RJ

30- RUGBY TATUI /SP

31- SERRA GAUCHA RUGBY CLUB /RS

32- TUCANOS RUGBY CLUB /SP

33- UFRJ RUGBY /RJ

34- UNIãO RUGBY ALPHAVILLE /SP

35- URUTU RUGBY CLUBE /SP

36- VARGINHA RUGBY CLUBE /MG

Clube com as avaliações abertas

37- ASSOCIAÇÃO PIRACICABA RUGBY /SP

38- CLUBE E ESCOLA DE RUGBY SAMAMBAIA/ DF

39- FEA RUGBY CLUBE/ SP

40- FOZ DO IGUACU RUGBY CLUBE/ PR

41- GRÊMIO NÁUTICO MARICÁ /RJ

42- LENKS RUGBY CLUBE /SP

43- MASTODONTES CATANDUVA RUGBY CLUBE /SP

44- MELINA RUGBY CLUBE /MT

45- PAULISTA RUGBY CLUB /PE

46- RIO BRANCO RUGBY CLUBE /SP

47- RIO PRETO RUGBY /SP

48- SÃO BERNARDO TEMPLÁRIOS RUGBY CLUBE /SP

49- TAUBATÉ RUGBY CLUBE /SP

50- UERJ RUGBY CLUBE /RJ

Clubes sem avaliações

51- ACEMIRA RUGBY BELÉM /PA

52- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PINDA RUGBY CLUBE /SP

53- ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE RUGBY /RS

54- BELO HORIZONTE RUGBY CLUBE /MG

55- CARVOEIROS RUGBY CLUBE /SC

56- GRUA RUGBY /AM

57- GUAÍBA RUGBY CLUBE /RS

58- INCONFIDÊNCIA RUGBY CLUBE /MG

59- MINUANO CANOAS RUGBY/ RS

60- REAL RUGBY FOOTBALL CLUB /RJ

61- RONDONÓPOLIS RUGBY /MT

62- UFF RUGBY /RJ

63- VITÓRIA RUGBY CLUB (ASSOCIAÇÃO VITÓRIA RUGBY) /ES