ARTIGO COM VÍDEOS – Triste fim de semana para o rugby italiano, que lamentou a morte de dois grandes campeões: Massimo Cuttitta, pilar e capitão da seleção italiana nos anos 90, e ex-técnico dos avançados da seleção escocesa; e Marco Bollesan, a lenda do Rugby italiano, quarenta e sete partidas na seleção nacional, técnico da equipe protagonista em 1987 de a primeira edição da Copa do Mundo.

De volta ao Rugby jogado em campo, neste final de semana a décima sexta rodada do TOP10 foi disputada com os Tupis em campo: Matteo Dell’Acqua pelo Valorugby e Lorenzo Massari pelo Colorno.

O caminho sem derrotas no campeonato continua para o líder Petrarca que, com a vitória em casa do Mogliano no clássico vêneto 12×36, mantém a liderança do Top10 em suas mãos.

Rovigo marca 11 tries na vitória por 73×06 sobre o Lyons, mantendo a distância do topo inalterada. Uma partida que vê os “Piacentini” assumirem a liderança por 0x6 aos 7’ minutos, com dois penais. A resposta do Bersaglieri não tardou a chegar e o Try do número 8 Greeff abriu o caminho de tries que deu a vitória aos donos da casa.

Jogo espetacular também em Roma, onde Calvisano venceu a Lazio com o resultado de 56-26. Primeira metade da marca dos convidados que conseguem acertar o bônus ofensivo antes do intervalo. Na segunda parte os visitantes conseguiram a vantagem a seu favor, enquanto a Lazio conseguiu somar um ponto de bónus ao marcar quatro tries.

Uma vitória sofrida para Valorugby que, apesar dos dois cartões amarelos tirados na final do primeiro tempo e no meio do segundo, consegue derrotar os policiais de Fiamme Oro por 19×15.





Partida de tirar o fôlego em Viadana, onde a equipe da casa venceu por 27×26 contra um Colorno inflexível que foi ultrapassado por um ponto por um Penal nos acréscimos de Ceballo.

Ao final da rodada Petrarca, Rovigo, Valorugby e Calvisano conquistaram matematicamente a passagem para os play-offs.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Lazio 26 x 56 Calvisano

Mogliano 12 x 36 Petrarca Padova

Rovigo 73 x 06 Lyons Piacenza

Valorugby Emilia 19 x 15 Fiamme Oro

Viadana 27 x 26 Colorno 27-26

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 15 68 Rovigo Rovigo 16 57 Valorugby Emilia Reggio Emilia 15 54 Calvisano Calvisano 15 51 Viadana Viadana 16 37 Mogliano Mogliano Veneto 16 36 Fiamme Oro Roma 15 29 Lyons Piacenza 16 27 Colorno Colorno 14 14* Lazio Roma 16 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas