Na noite desta quinta tem mais Brasil em campo pelo rugby sevens dos Jogos Olímpicos. Após duas derrotas, as Yaras precisarão de um milagre para avançarem às quartas de final.

Com saldo negativo de -68, o Brasil precisará vencer Fiji por pelo menos 38 pontos de diferença, caso ocorra o melhor resultado possível no Grupo C, que é empate da China com o Japão. Essa é a combinação que garantiria que o Brasil termine a fase de grupos como o 2º melhor 3º colocado.

3ª RODADA

Quinta-feira, dia 29

21h00 – 🇧🇷Brasil x Fiji🇫🇯 – SporTV2 / BandSports ao vivo



Histórico: 10 jogos, 8 vitórias de Fiji e 2 vitórias do Brasil. Último jogo: Fiji 31 x 00 Brasil, em 2020;

O que esperar?: O Brasil terá que se superar contra Fiji, após as fijianas conquistarem uma maiúscula vitória sobre o Canadá. As Yaras não vencem Fiji desde 2015 e precisarão do maior placar da história: vitória por 38 pontos. Fiji, no entanto, é favorito, e mostrou grande qualidade no breakdown e muitas alternativas com a bola em mãos diante das canadenses. Para o Brasil, mesmo que o objetivo não seja alcançado, um grande desempenho é essencial para recuperar a confiança para pelo menos igualar o 9º lugar do Rio 2016;

21h30 – 🇨🇦Canadá x França🇫🇷 – SporTV2 / BandSports ao vivo



Histórico: 31 jogos, 27 vitórias do Canadá e 4 vitórias da França. Último jogo: Canadá 21 x 19 França, em 2020;

O que esperar?: Melhor jogo da rodada, Canadá e França sempre fazem embates duros. No entanto, a França só venceu 1 dos últimos 5 duelos, caindo em todos os demais por diferenças mínimas. A derrota canadense para Fiji somada à situação instável da preparação, após demissão do antigo treinador, colocam um ponto de interrogação sobre o Canadá, enquanto a França voou baixo nos meses que antecederam Tóquio, com direito a grande campanha no Pré Olímpico. A França tem um elenco em ascensão, tendo encontrado um equilíbrio interessante entre as atletas rápidas e habilidosas com jogadoras físicas, e é possível dizer que, pelo momento, chega com leve favoritismo ao duelo;

22h00 – 🇨🇳China x Japão🇯🇵 – SporTV Rugby – Globoplay ao vivo



Histórico: 34 jogos, 20 vitórias do Japão e 14 vitórias da China. Último jogo: China 14 x 22 Japão, em 2019;

O que esperar?: Antes de Tóquio 2020, o Japão teria o favoritismo contra a China, mas o primeiro dia de jogos mostrou um Japão extremamente frágil contra uma China em ascensão. Ambas precisam vencer para sonharem com vaga nas quartas de final e a China teve um desempenho até aqui que a coloca com leve favoritismo. Porém, trata-se de um duelo de grande equilíbrio e rivalidade, com passado recente superior das japonesas;

22h30 – 🇦🇺Austrália x Estados Unidos🇺🇸 – SporTV Rugby – Globoplay ao vivo



Histórico: 28 jogos, 16 vitórias da Austrália, 10 vitórias dos Estados Unidos e 2 empates. Último jogo: Austrália 19 x 14 Estados Unidos, em 2020;

O que esperar?: Os Estados Unidos chegaram a Tóquio com status de time que brigaria por medalhas, mas até aqui fez apenas jogos insossos contra China e Japão. A Austrália, por outro lado, se impôs bem sobre as asiáticas e é a favorita ao duelo contra as americanas. De todo modo, o confrontou se aproxima do que se pode chamar de clássico e os EUA venceram 3 dos últimos 5 duelos contra as australianas. O jogo promete;

23h00 – 🇬🇧Grã-Bretanha x Quênia🇰🇪 – SporTV Rugby – Globoplay ao vivo



Histórico: nunca se enfrentaram;

O que esperar?: O Quênia mostrou ser uma seleção competitiva até aqui, mas dificilmente conseguirá surpreender a Grã-Bretanha, que está “mordida” após permitir a virada da Nova Zelândia no jogo passado. Espere um time britânico querendo provar ao mundo que foi a Tóquio podendo medalhar;

23h30 – 🇳🇿Nova Zelândia x Comitê Olímpico Russo🪆 – SporTV Rugby – Globoplay ao vivo



Histórico: 27 jogos, 24 vitórias da Nova Zelândia, 1 vitória da Rússia e 2 empates. Último jogo: Nova Zelândia 22 x 12 Rússia, em 2020;

O que esperar?: Não faz muito tempo que a Rússia foi capaz de segurar a Nova Zelândia, quando arrancou um empate em 2019. Porém, a última e única vitória russa já tem tempo, foi em 2015. A Nova Zelândia é a super favorita ao ouro em Tóquio, mas sofreu muito para vencer seu primeiro duelo de nível, contra a Grã-Bretanha, e terá que produzir uma vitória mais confortável contra as russas para provar que é realmente a maior candidata a ouro. As russas se provaram competitivas e são um time muito físico, capaz de criar problemas às Black Ferns, mas não têm a qualidade técnica necessária para imporem seu jogo. Seria zebra uma vitória russa;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 2 6 Comitê Olímpico Russo* 2 4 Grã-Bretanha 2 4 Quênia 2 2 Grupo B França 2 6 Canadá 2 4 Fiji 2 4 Brasil 2 2 Grupo C Austrália 2 6 Estados Unidos 2 6 China 2 2 Japão 2 2 Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo A SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo C SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo C SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X C. O. RUSSO Grupo C Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Unidos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

Lista de espera: Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🪆Comitê Olímpico Russo



Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;