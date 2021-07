Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Brasileira Feminina de rugby sevens ainda aguarda saber quem enfrentará nas disputas pelo 9º lugar, mas é fato que já não pode mais ir às quartas de final. As Yaras foram derrotadas por Fiji de virada or 41 x 05 e agora poderão no máximo igualar o resultado do Rio 2016 – o que seria já um feito importante.

O Brasil fechou a fase de grupos em último lugar em seu grupo, ao passo que Fiji foi o segundo colocado.

- Continua depois da publicidade -

3ª RODADA

🇧🇷Brasil 05 x 41 Fiji🇫🇯

Bianca disparou para o primeiro try do jogo para o Brasil logo no começo do duelo, dando esperanças de um embate parelho. No entanto, as fijianas se impuseram, com um jogo de apoio e continuidade implacáveis. Nakosi, em contra-ataque, e Ulunisau duas vezes marcaram os tries da virada fijiana, abrindo 19 x 05 antes do intervalo.

No segundo tempo, o domínio fijiano foi amplo e os tries se somaram, com Ulunisau marcando mais 2 para se tornar a primeira atleta da história – entre masculino e feminino – a fazer 4 tries no mesmo jogo em Jogos Olímpicos – recorde. Naimasi e Likuceva também fizeram seus tries para selarem o 41 x 05.

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 2 6 Comitê Olímpico Russo* 2 4 Grã-Bretanha 2 4 Quênia 2 2 Grupo B França 3 9 Fiji 3 7 Canadá 3 5 Brasil 3 2 Grupo C Estados Unidos 3 9 Austrália 3 7 China 3 5 Japão 3 3 Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI X AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS X 2º A Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA X Melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão