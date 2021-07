Tempo de leitura: 7 minutos

Com um atraso ocasionado pela tempestade que caiu em Tóquio, as quartas de final do rugby sevens feminino dos Jogos Olímpicos foram conhecidas. Duelarão nesta manhã: Nova Zelândia e Comitê Olímpico Russo, Fiji e Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos, França e China.

Nova Zelândia, França e Estados Unidos são as únicas equipes invictas até o momento, ao passo que a China foi a grande surpresa avançando contra todos os prognósticos. A campeã de 2016, a Austrália, lamentou derrota para os EUA, ao passo que Fiji desponta como sensação da competição.

Clique aqui para saber sobre a derrota do Brasil contra Fiji.

- Continua depois da publicidade -

3ª RODADA

🇨🇦Canadá 00 x 31 França🇫🇷



O Canadá viveu um dia de pesadelo. Medalhista de bronze no Rio 2016, o time canadense foi eliminado prematuramente ao ser atropelado pela França por 31 x 00. Foi um jogo impressionante das francesas, que provaram sua qualidade correndo para 5 tries sem resposta, com Okemba, Ciofani, Ulutule, Neisen e Jacquet. Performance dominante das Bleues, que seguiram invictas;

🇨🇳China 29 x 00 Japão🇯🇵



A China é a sensação do torneio até aqui e conseguiu uma inesperada classificação Às quartas de final ao derrotar o rival Japão por 29 x 00 – sua segunda maior vitória na história sobre o rival. O Japão não está bem no torneio e foi atropelado em jogo de 5 tries, com Xu, Wang, Xu de novo, Tang e Yang marcando os tries chineses;

🇦🇺Austrália 12 x 14 Estados Unidos🇺🇸



Os Estados Unidos abocanharam o 1º lugar do Grupo C com uma vitória dura por 14 x 12 em uma batalha física contra a Austrália, carimbando a medalha de ouro das aussies do Rio 2016. 14 x 12, com Sharni Williams e Hayes marcando os tries australianos, mas com tries de Emba e Gustaitis os EUA conquistaram uma celebrada virada;

🇬🇧Grã-Bretanha 31 x 00 Quênia🇰🇪



A Grã-Bretanha não teve maiores transtornos para confirmar o segundo lugar em seu grupo ao vencer o Quênia por 31 x 00. As britânicas dominaram posse de bola e colocaram muita pressão sobre um aguerrido time quenianos. A galesa Jasmine Joyce marcou 2 tries, enquanto a escocesa Thomson e as inglesas Burton e Megan Jones cravaram os demais tries;

🇳🇿Nova Zelândia 33 x 00 Comitê Olímpico Russo🪆



As Black Ferns fecharam a fase de grupos do torneio com chave de ouro, num performance dominante contra as russas, que foram incapazes de acharem espaços para explorarem. Sem mortal nos contra-golpe, a Nova Zelândia fez seus dois primeiros tries com Ruby Tui, enquanto Portia Woodman marcou o terceiro, que colocava em risco a classificação russa. O time europeu se abateu e viu Fluhler marcar dois tries (um uma pintura, após chute de Woodman), mas por 1 ponto as russas não foram eliminadas, suando frio no fim;

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 3 9 Grã-Bretanha 3 7 Comitê Olímpico Russo* 3 5 Quênia 3 3 Grupo B França 3 9 Fiji 3 7 Canadá 3 5 Brasil 3 3 Grupo C Estados Unidos 3 9 Austrália 3 7 China 3 5 Japão 3 3 Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Quartas de final

05h30 – 🇳🇿Nova Zelândia x Comitê Olímpico Russo🪆

Histórico: 28 jogos, 25 vitórias da Nova Zelândia, 1 vitória da Rússia e 2 empates. Último jogo: Nova Zelândia 33 x 00 Comitê Olímpico Russo, em 2021 (1ª fase);

O que esperar?: O jogo anterior já deu o tom: a Nova Zelândia é a grande favorita no duelo. Mas nada como um jogo após o outro para as russas acreditarem que algo diferente é possível. As Black Ferns não são imbatíveis, mas são quase isso, com três melhores jogadoras do mundo em campo;

06h00 – 🇫🇯Fiji x Austrália🇦🇺

Histórico: 40 jogos, 36 vitórias da Austrália, 3 vitórias de Fiji e 1 empate. Último jogo: Fiji 19 x 12 Austrália, em 2021.

O que esperar?: Fiji jogou muito ao longo do torneio e encara uma Austrália que irá às quartas de final “mordida” pela derrota contra os EUA. No papel, as australianas são favoritas e conta com a ex melhor do mundo Charlotte Caslick, além de nomes medalhistas no Rio 2016, com Emma Tonegato, Sharni Williams e Shannon Parry. No entanto, Fiji venceu a Austrália no último Oceania Sevens, no mês passado, e já deu o recado de que chegou a Tóquio para brigar por medalha. Uluinasau é a grande artilhero fijiana até aqui e Fiji vem jogando com uma precisão no apoio e na continuidade das ações que obrigarão as australianas a jogarem o máximo para evitar a eliminação precoce;

06h30 – 🇺🇸Estados Unidos x Grã-Bretanha🇬🇧

Histórico: nunca se enfrentaram;

O que esperar?: O duelo entre Estados Unidos e Grã-Bretanha promete ser uma batalha física das mais parelha até aqui. Os EUA não tinham impressionado diante de China e Japão, mas conquistaram uma expressiva vitória de virada sobre as australianas e recuperaram o status de candidatas a medalha. Já as britânicas fizeram um jogaço contra a Nova Zelândia e perderam de virada em uma apresentação de gala de Michaela Blyde. Ainda assim, com nomes como Joyce, Rowland e Jones impressionando, a Grã-Bretanha pode sonhar com a semifinal. A vantagem recente, no entanto, vem sendo dos EUA, de Emba, Thomas, Tapper & cia, que venceram por largos placares a Inglaterra nos últimos três confrontos. A última vitória inglesa foi em 2018, o que coloca leve favoritismo nas mãos estadunidenses;

07h00 – 🇫🇷França x China🇨🇳

Histórico: 7 jogos e 7 vitórias da França. Último jogo: França 21 x 14 China, em 2019;

O que esperar?: A França é ampla favorita contra a China, mas é preciso notar que as chinesas foram as grandes zebras até aqui e podem surpreender. No papel, o time francês é muito mais experiente e completo, mesclando atletas físicas e técnicas da melhor qualidade;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA X JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA X C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI X AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS X GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA X CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 CANADÁ X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa, Eshyllen Coimbra;

Lista de espera: Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Unidos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🪆Comitê Olímpico Russo



Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;