O sábado é mais do que especial para o mundo do rugby. Após o encerramento do rugby sevens dos Jogos Olímpicos, as atenções se voltarão para a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde a seleção da casa, os Springboks, campeões do mundo de 2019, encaram os British and Irish Lions, a seleção dos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda.

Será o segundo duelo da série de três partidas. Na primeiro duelo, os Lions triunfaram por 22 x 17 e uma nova vitória garantirá o título da série aos britânico-irlandeses. A última série vencida pelos Lions contra os Springboks foi em 1997. Para os sul-africanos, é vencer ou vencer, para levarem a decisão para o terceiro duelo, no dia 7.

O técnico neozelandês dos Lions, Warren Gatland, poderá se tornar o treinador mais vitorioso da história dos Lions e deixou claro à imprensa que quer o “trabalho resolvido” nesse dia 31. Porém, os Springboks estão mais fortes do que no jogo anterior, tendo optado por uma primeira linha poderosa com Malherbe e Kitshoff de pilares – o que promete oferecer força extra aos Boks nas formações.

No primeiro duelo, a África do Sul “cozinhou” o jogo no primeiro tempo e se valeu de seu tradicional pragmatismo, levando os Lions aos penais. No entanto, os visitantes cresceram no segundo tempo, com homens como Maro Itoje e Courtney Lawes falando mais alto no breakdown. Etzbeth, Kolisi e Du Toit tiveram boas atuações, mas não suficiente para resolverem a situação na segunda etapa, e os penais dos Boks na segunda etapa se provaram desastrosos. Para o segundo duelo, a entrada do oitavo Wiese será uma resposta de Nienaber, após uma brilhante temporada na Premiership inglesa provando-se uma máquina de tackles e um exímio carregador de bolas.

Os Lions tiveram dificuldades defensivamente na linha, com Damian De Allende e Lukhanyo Am claramente falando mais alto nos centros. Os tries dos Boks não saíram por detalhes e Gatland optou por deixar Daly no banco e ganhar força defensiva no meio com Chris Harris.

Os Springboks tendem a oferecer muito mais perigo desta vez, agora que o time vai reencontrando sua força. Antes de encararem os Lions, os Boks só haviam jogado uma vez contra a Geórgia desde a Copa do Mundo de 2019 e isso certamente pesou. Desta vez, caso a batalha nos avançados vire a favor dos verdes, a qualidade de nomes como Faf De Klerk, Handré Pollard e Cheslin Kolbe tem tudo para fazer a diferença a favor dos sul-africanos. Não por acaso, Gatland trocou o scrum-half, adicionando maior experiência à camisa 9 com Conor Murray, que é capaz de ditar o ritmo do jogo a favor dos Lions, buscando ser um antídoto a De Klerk.

Se a história do confronto nos mostra algo, é que a tendência é que a decisão vá para o jogo 3 e, com isso, apostar nos Springboks parece sensato. Porém, as situações do Lions Tour 2021 são excepcionais e podem levar a um resultado excepcional – isto é, a glória indiscutível para os vermelhos. Não perca este jogo que promete ficar na memória.

31/07 – 13h00* – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN AO VIVO

*Hora de Brasília