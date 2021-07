Tempo de leitura: 2 minutos

O Brasil vai acabar o torneio feminino de Tóquio com uma colocação inferior à obtida em 2016. Na semifinal de 9º lugar, as Yaras perderam por 45 x 00 para o Canadá e decidirão o 11º lugar contra o Japão.

SEMIFINAIS DE 9º LUGAR

🇧🇷Brasil 00 x 45 Canadá🇨🇦

O Brasil teve o seu pior jogo em Tóquio na semifinal de 9º lugar, tendo pouquíssima posse de bola diante de um dominante Canadá que não aceitava outra tropeço no Japão. No primeiro tempo, Charity Williams abriu o placar com os dois primeiros tries canadense, aproveitando amarelo a Leila, ao passo que Karen Paquin fez o terceiro try. No segundo tempo, a toada foi a mesma, com tries norte-americanos de Landry, Paquin de novo, Charity; Williams para o hat-trick (terceiro try) e Greenshields;

🇯🇵Japão 17 x 21 Quênia🇰🇪

O Japão faz campanha decepcionante em casa e foi derrotado pelo aguerrido Quênia, que vai provando que merece mais espaço no cenário internacional. As quenianas conseguiram uma muito celebrada vitória por 21 x 17 no apagar das luzes para terem sua melhor colocação em Jogos Olímpicos. As africanas cruzaram o in-goal com Olkulu e Omondi, mas viram o Japão se colocar em vantagem antes do fim. O Quênia manteve a bola viva com o tempo esgotado e Atieno marcou o heroico try

DISPUTA DE 11º LUGAR

30/07 – 21h00 – 🇧🇷Brasil x Japão🇯🇵

Histórico: 14 jogos, 7 vitórias do Brasil e 7 vitórias do Japão. Último jogo: Brasil 14 x 12 Japão, em 2019;

O que esperar?: Brasil e Japão têm um histórico de extremo equilíbrio em duelos diretos e ambas chegarão ao duelo com o peso psicológico do acúmulo de derrotas. Para o Japão, a situação é mais grave, por ser a Olimpíada em casa. O último duelo entre os dois times teve vitória brasileira, que foi o único triunfo das Yaras em toda a temporada passada do Circuito Mundial de Sevens. No papel, o Brasil tem leve favoritismo e não terá o peso da inferioridade física de outros jogos. Contra o Japão, o Brasil pode falar mais alto no contato, com os estilos de jogos favorecendo as Yaras;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL X JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 CANADÁ X QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 C. O. RUSSO X CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 ESTADOS UNIDOS X AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 NOVA ZELÂNDIA X FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 GRÃ-BRETANHA X FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa, Eshyllen Coimbra;

Lista de espera: Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;