Está no calendário oficial da União de Rugby do Uruguai. A fase final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, que envolverá Uruguai e dois países vindos da primeira fase (potencialmente, Brasil e Chile), será disputadas na primeira metade de julho, entre os dias 03 e 24, a confirmar.

A notícia mais importante é que a primeira fase, que envolverá Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia, ocorrerá em junho e irá coincidir com o torneio Pré Olímpico, o que fará com que os Tupis tenham dois elencos nesse período: um jogando as Eliminatórias no XV e outro jogando o Pré Olímpico no sevens.

O Pré Olímpico será nos dias 19 e 20 de junho, em Mônaco. Já as Eliminatórias ocorrerão deverão começar no dia 05 de junho e irem até o dia 19. As datas ainda precisam ser publicadas pela Sudamérica Rugby oficialmente, mas o conflito com o Pré Olímpico já é certo.