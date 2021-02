Tempo de leitura: 1 minuto

No último fim de semana, Bonito (no Mato Grosso do Sul) recebeu torneio de 10-a-side masculino para maiores de 35 anos. A organização foi do Campo Grande Rugby Clube, que pretende tornar o evento regular nos próximos anos, com o intuito de garantir eventos para o rugby sul-matrogrossense com maior frequência.

O título ficou com o SPAC. Placares abaixo.