Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – A Itália teve ação de seu Top 10 neste fim de semana e o grande jogo opôs dois dos melhores times da competição, Rovigo e Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua, que jogou os 80 minutos do duelo.



A partida acabou em empate de 16 x 16, que não foi bom para nenhum dos lados. Ambos viram o Petrarca abrir frente na liderança do Top 10 ao derrotar por 36 x 06 fora de casa o Colorno, que não contou com Lorenzo Massari em campo. Destaque ainda para outro empate, entre Calvisano e Fiamme Oro, que manteve o Calvisano no quarto lugar.











- Continua depois da publicidade -

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 06 x 36 Petrarca

Mogliano 23 x 16 Lazio

Rovigo 16 x 16 Valorugby

Fiamme Oro 12 x 12 Calvisano

Viadana 22 x 17 Lyons Piacenza

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 8 36 Rovigo Rovigo 11 36 Valorugby Emilia Reggio Emilia 10 32 Calvisano Calvisano 9 27 Mogliano Mogliano Veneto 9 22 Viadana Viadana 9 20 Fiamme Oro Roma 9 18 Lyons Piacenza 12 17 Colorno Colorno 10 17 Lazio Roma 7 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 10º colocado - Rebaixamento