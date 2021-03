Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O sábado na Austrália foi de jogaço entre Brumbies e Reds, líder e vice líder do Super Rugby AU. Com muita emoção, o Reds impôs a primeira derrota ao Brumbies, em plena Canberra: 40 x 38, de virada. O resultado não tirou os Brumbies da liderança, por enquanto, apenas porque os Reds têm um jogo a menos. Na próxima semana, o time de Queensland poderá tomar a liderança ao receber o Force, enquanto o Brumbies terá folga na tabela.

Os Brumbies começaram com tudo, com tries de Pete Samu (em bela corrida) e Folau Fainga’a (no maul) aos 6′ e aos 13′. Porém, os donos da casa pagaram ao longo pela indisciplina, com James O’Connor deixando os Reds no páreo com 2 penais até, aos 30′, Vunivalu finalizar na ponta o try que deixava os visitantes na cola no placar. A resposta dos Brumbies ocorreu antes da pausa com o segundo try do oitavo Samu, de novo aparecendo na ponta, mas O’Connor ainda descontou com novo penal, levando o jogo ao intervalo em 24 x 16.

A segunda etapa começou com outro try de maul de Fainga’a, que sugeria uma vitória sólida dos Brumbies, mas a reação dos Reds veio a partir dos 60′, com tries de Tupou e Wilson, mostrando a força do pack de Queensland. Com Brumbies 31 x 30 Reds no placar, o jogo incendiou nos 10 minutos finais. Fines, aos 71′, marcou o try na ponta que parecia dar o alivio necessário aos Brumbies. Porém, aos 76′, O’Connor chutou penal para colocar os Reds a 5 pontos de diferença e, aos 78′, O’Connor chutou para o in-goal rasteiro após maul e Jordan Petaia marcou o try do empate, com O’Connor acertando a conversão da épica vitória.

Brumbies 38 x 40 Reds, em Canberra

Brumbies

Tries: Samu (2), Fainga’a (2) e Fines

Conversões: Lolesio (4) e Lonergan (1)

Penais: Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack (c), 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Tom Ross, 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Archer Holz, 19 Nick Frost, 20 Jahrome Brown, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Reds

Tries: Vunivalu, Tupou, Wilson e Petaia

Conversões: O’Connor (4)

Penais: O’Connor (4)

15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Brandon Paenga-Amosa, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Josh Flook;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 4 15 Reds Brisbane 3 13 Rebels Melbourne 3 6 Force Perth 3 5 Waratahs Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;