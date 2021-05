Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby emergente da Europa viveu um final de semana de finais. Na Espanha, o título nacional ficou pela 5ª vez seguida com o VRAC, de Valladolid. O título foi conquistado com uma vitória dramática por 19 x 15 sobre o Alcobendas, da região de Madri. O jogo foi em Las Terrazas, casa do Alcobendas.

Semiprofissional, a Divisão de Honra espanhola conta com 12 clubes e, além de seu campeão, conheceu também seu último rebaixado. Foi o Independiente de Santander, que perdeu para os bascos do Gernika, os quais retornam à elite. O Getxo, do País Basco, já havia sido rebaixado, ao passo que o La Villa, da Comunidade Valenciana, foi o campeão da segunda divisão.

Já na Rússia, a liga nacional profissional terminou com o Enisei, da cidade de Kransnoyarsk, na Sibéria, conquistando o título também pelo 5º ano seguido. Desta vez, o poderoso time siberiano venceu o Lokomotiv Penza, que alcançou a primeira final de sua história. O resultado foi de 29 x 13 para o Enisei, em Penza.

A Liga Stavok conta com 10 clubes e poderá se expandir. A final da segunda divisão será na próxima semana, com Vladivostok (clube do extremo leste do país, mais próximo do Japão do que de Moscou) encarando o Dinamo Moscou (clube famoso pelo futebol que segue os passos do CSKA Moscou rumo ao profissionalismo no rugby).