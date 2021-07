Tempo de leitura: 1 minuto

Tem muito rugby internacional nesse fim de semana na internet e na TV. O sábado começa com um jogaço entre Nova Zelândia e Fiji, seguido por um duelo que promete muito entre Austrália e França, ambos no Watch ESPN.

Na sequência, dois jogos movimentam a Rugby Europe TV pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa. Primeiro, Rússia contra Portugal, seguido por Holanda versus Espanha. O dia esquenta com mais Watch ESPN para Gales versus Argentina e Stormers contra British and Irish Lions (o último jogo dos Lions antes de encararem os Springboks). O dia se encerra a Major League Rugby, com o jogo que decide o último finalista da liga norte-americana entre United New York e New Orleans Gold, ao vivo no The Rugby Network.

O domingo fechada a jornada na ESPN com Uruguai contra Chile na TV, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na América do Sul.

*Horários de Brasília

Rugby Europe Championship / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – Zona Europeia

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 24 Portugal 4 10 Romênia 4 9 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – Zona Sul-Americana

País Apelido Jogos Pontos Chile Cóndores 1 4 Uruguai Teros 0 0 Brasil Tupis 1 0

Major League Rugby