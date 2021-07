Tempo de leitura: 1 minuto

O United Rugby Championship vai nascer com apelo de mídia, com certeza. A nova liga, que substitui o velho PRO14/Liga Céltica e reunirá a partir de setembro franquias de África do Sul, Irlanda, Gales, Escócia e Itália fechou um acordo importantíssimo: a Roc Nation, fundada pelo músico Jay-Z. Entre os artistas que a empresa trabalha estão nomes como Shakira e Rihanna.

A empresa de entretenimento criou em 2013 sua divisão de gestão de eventos esportivos, a Roc Nation Sports. Desde 2019, a empresa faz a gestão da área de experiência de jogo da NFL, sendo responsável pela produção das ações de engajamento com os fãs. Além disso, a Roc Nation também trabalha a imagem de vários atletas pelo mundo, incluindo alguns atletas de rugby, como o inglês Maro Itoje e os sul-africanos Siya Kolisi e Cheslin Kolbe.

O United Rugby aposta na Roc Nation para ganhar popularidade no mundo.

Two iconic brands. Together as one. A new era of sport entertainment begins. Introducing the United Rugby Championship@URCOfficial x @RocNation #URC #RocFam

— United Rugby Championship (URC) (@URCOfficial) July 14, 2021