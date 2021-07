Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta quarta-feira, os British and Irish Lions (a seleção dos melhores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda) voltaram a campo para encararem a África do Sul “A”, isto é, a seleção sul-africana que deveria ser de desenvolvimento. No entanto, como os Springboks tiveram jogo contra a Geórgia cancelado, o técnico sul-africano Jacques Nienaber optou por colocar em campo o próprio elenco dos Springboks, em jogo que não valerá para as estatísticas oficiais de Springboks vs Lions.

O duelo foi na Cidade do Cabo e os sul-africanos provaram sua força impondo aos Lions sua primeira derrota na viagem de 2021 à África do Sul: 17 x 13.



A África do Sul começou com tudo e quase chegou ao primeiro try aos 5′ com Nkosi finalizando na ponta, mas tocando antes fora de campo, em jogada invalidada pelo árbitro de vídeo. Morné Steyn, na sequência, abriu o marcador para os donos da casa com penal certeiro.

Com superioridade no breakdown e mais posse de bola e território no primeiro tempo, África do Sul teve abriu margem. Em contra-ataque aos 12′, após Etzebeth bloquear chute de Owen Farrell, Nkosi correu para o primeiro try da partida, abrindo 10 x 00.

Biggar descontou para os Lions com penal, mas o primeiro tempo foi verde, com Cheslin Kolbe arrancando em brilhante ação em velocidade para servir com offload Lukhanyo Am, que cravou o segundo try dos anfitriões. 17 x 03.

Antes da pausa, os Lions pressionaram no jogo de base e tiveram um try invalidado pelo árbitro de vídeo, mas foram ao intervalo com 2 homens a mais, por conta dos cartões amarelos a Van Staden e Faf de Klerk, da África do Sul.

O segundo tempo começou perfeito para os vermelhos, com o pilar galês Wyn Jones rompendo no pick and go para o try. Os Lions reverteram o quadro, aproveitando muitas falhas de tackles dos sul-africanos e passaram a ter mais posse de bola e território, flertando com novo try. Farrell reduziu a diferença com novo penal e, aos 58′, Rees-Zammit finalizou na ponta para o try, que também foi anulado pelo árbitro de vídeo com o galês não conseguiu alcançar o in-goal no primeiro apoio para o try.

Os Lions dominaram o fim do jogo, foram superiores em scrums e mauls, mas pararam na defesa sul-africana, incapazes de criarem espaços. Placar final: África do Sul “A” 17 x 13 Lions. No próximo dia 17, os Lions encaram os Stormers, no último jogo preparatório antes da série de 3 partidas – agora sim oficiais – contra os Springboks.

17 13

🇿🇦South Africa “A” 17 x 13 Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo🇿🇦

Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

🇿🇦South Africa “A” Tries: Nkosi e Am Conversões: Steyn (2) Penais: Steyn (1) 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Sbu Nkosi, 10 Morné Steyn, 9 Faf de Klerk, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Joseph Dweba, 1 Steven Kitshoff Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Coenie Oosthuizen, 18 Vincent Koch, 19 Nicolaas Janse van Rensburg, 20 Rynhardt Elstadt, 21 Herschel Jantjies, 22 Jesse Kriel, 23 Damian Willemse, 24 Kwagga Smith, 25 Elton Jantjies;

🇬🇧🇮🇪Lions

Try: Jones

Conversão: Farrell (1)

Penais: Biggar (1) e Farrell (1)

15 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 14 Louis Rees-Zammit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 12 Bundee Aki☘️, 11 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Conor Murray☘️ (c), 8 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 7 Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 6 Josh Navidi🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 5 Iain Henderson☘️, 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 2 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 1 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Mako Vunipola🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 18 Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 19 Adam Beard🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 20 Tadhg Beirne☘️, 21 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 22 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 23 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;