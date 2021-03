Tempo de leitura: 2 minutos

A ESPN transmite com exclusividade a Superliga Americana de Rugby a partir desta terça-feira (16). O torneio com franquias regionais será realizado entre 16 de março e 15 de maio e todos os jogos da equipe Cobras Brasil XV terão transmissão dos canais ESPN, com narração de Ari Aguiar e comentários de Antônio Martoni.

O torneio que tem como objetivo promover o desenvolvimento do rugby em alto nível na América do Sul será realizado em duas sedes. A primeira etapa será disputada no Chile, no Estádio La Pintana, entre 16 de março e 04 de abril. A segunda etapa e a fase final do torneio serão disputadas no Uruguai, no estádio Charrúa, em Montevideo.

A competição terá a participação de equipes das seis principais uniões de rugby da América do Sul: Jaguares XV (Argentina), Olimpia Lions (Paraguai), Selknam (Chile), Cafeteros Pro (Colômbia), Cobras (Brasil) e Peñarol (Uruguai) serão os protagonistas desta disputa. O torneio tem o formato todos contra todos e conta com 10 datas de qualificação, ida e volta, cujos quatro melhores colocados chegarão às semifinais.

Confira a programação da Superliga Americana de Rugby na ESPN:

16 de março: 20h00 ESPN 2: Selknam vs. Cafeteros Pro

21 de março: 13h00 ESPN: Cobras Brasil XV vs. Peñarol Rugby

25 de março: 16h30 ESPN 2: Cobras Brasil XV vs. Olimpia Lions

30 de março: 13h00 ESPN: Cobras Brasil XV vs. Cafeteros Pro

04 de abril: 16h30 ESPN 2: Selknam vs. Cobras Brasil XV

11 de abril: 21h00 ESPN: Cobras Brasil XV vs. Jaguares XV

16 de abril: 15h00 ESPN: Peñarol Rugby vs. Cobras Brasil XV

21 de abril: 15h00 ESPN: Olimpia Lions vs. Cobras Brasil XV

26 de abril: 15h00 ESPN: Cobras Brasil XV vs. Cafeteros Pro

01 de maio: 18h00 ESPN 2: Cobras Brasil XV vs. Selknam

08 de maio: 21h00 ESPN 2: Semifinal 2

01 de maio: 18h00 ESPN 2: Final