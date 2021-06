Tempo de leitura: 3 minutos

Sábado é dia de final na Inglaterra! A Premiership terá sua decisão às 13h30, no estádio de Twickenham, em Londres, com transmissão ao vivo da ESPN. Em campo, o atual campeão Exeter Chiefs, dono da segunda melhor campanha da temporada, contra os Harlequins, de Londres, que fizeram a quarta campanha, mas derrubaram o melhor time da liga, o Bristol Bears, nas semifinais.

Os Chiefs fazem história ao alcançarem a grande final da Premiership pelo sexto ano seguido, tendo vencido 2 finais (ambas contra os Wasps) e perdido 3 (em 2016, 2018 e 2019, todas diante dos Saracens). Em 2021, os Chiefs podem ganhar o título nacional pela 3ª vez na história. Já os Harlequins chegam à final pela primeira vez desde 2012, ano quando conquistaram o título única e última vez.

Quem será campeão da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Premiership inglesa nesse sábado? Exeter Chiefs vs Harlequins, 13h30, ao vivo na @ESPNBrasil #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 24, 2021



O Exeter Chiefs venceu seu dois jogos contra os Harlequins na atual temporada, triunfando por 33 x 03 e 21 x 20, sendo o último jogo encerrado de modo dramático com try dos Chiefs no fim. Os Harlequins, no entanto, venceram os Chiefs em 2020 e ainda não se pode falar em jejum. O favoritismo é de Exeter, mas não se engane: os Quins podem surpreender de novo.

O técnico Rob Baxter, dos Chiefs, deixou o escocês Stuart Hogg no banco, apostando em Jack Nowell como fullback e mantendo uma formação de centros com Henry Slade e Ollie Devoto. O abertura Joe Simmonds será o capitão, enquanto seu irmão Sam Simmonds será o oitavo. Sam foi eleito o melhor jogador da Premiership neste ano e é o tryman da liga, fazendo mais uma temporada espetacular. O pack dos Chiefs é, sem dúvida, superior ao dos Quins, com nomes poderosos como Stuart Hill, Jonny Gray, Harry Williams e Luke Cowan-Dickie garantindo muita força no jogo de contato e nas formações fixas. Os Chiefs têm a melhor defesa da Inglaterra e são de uma eficiência ímpar em termos de controle de bola e jogo de base.

Os Harlequins Paul Gustard, que fez história com os Saracens, sofrem muitos pontos, mas têm como mérito um ataque irresistível, que aposta em jogo aberto sempre e é hoje o melhor da liga. Jogando ao lado do scrum-half veterano Danny Care, o abertura Marcus Smith é o grande destaque do time londrino, que lidera as estatísticas de linhas quebradas. Os Quins ainda têm um pack eficiente que também lidera as estatísticas de turnovers e tackles da competição, com nomes ascendentes como o oitavo Alex Dombrandt e veteranos da qualidade de Joe Marler.

26/06 – 13h30* – Exeter Chiefs x Harlequins, em Londres – ESPN AO VIVO

*Horários de Brasília

Exeter Chiefs: 15 Jack Nowell, 14 Alex Cuthbert, 13 Henry Slade, 12 Ollie Devoto, 11 Tom O’Flaherty, 10 Joe Simmonds (c), 9 Jack Maunder, 8 Sam Simmonds, 7 Richard Capstick, 6 Jannes Kirsten, 5 Jonny Hill, 4 Jonny Gray, 3 Harry Williams, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Alec Hepburn;

Suplentes: 16 Jack Yeandle, 17 Ben Moon, 18 Marcus Street, 19 Sean Lonsdale, 20 Don Armand, 21 Stu Townsend, 22 Harvey Skinner, 23 Stuart Hogg;

Harlequins: 15 Tyrone Green, 14 Louis Lynagh, 13 Joe Marchant, 12 Andre Esterhuizen, 11 Cadan Murley, 10 Marcus Smith, 9 Danny Care, 8 Alex Dombrandt, 7 Jack Kenningham, 6 James Chisholm, 5 Stephan Lewies (c), 4 Matt Symons, 3 Wilco Louw, 2 Scott Baldwin, 1 Joe Marler;

Suplentes: 16 Joe Gray, 17 Santiago Garcia Botta, 18 Will Collier, 19 Dino Lamb, 20 Tom Lawday, 21 Martin Landajo, 22 Ben Tapuai, 23 Luke Northmore;

