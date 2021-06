Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse domingo, a Austrália irá parar com o maior evento do Rugby League (o rugby de 13 atletas) do país. Para muitos, o maior evento do esporte. É o State of Origin! Você sabe o que é ele?



O State of Origin é a série anual de 3 partidas entre as seleções dos estados de New South Wales (ou Nova Gales do Sul, onde fica a cidade de Sydney), chamados de Blues, de e Queensland (onde fica a cidade de Brisbane), os Maroons. São os dois estados onde o Rugby (League e Union) reina e, portanto, trata-se de um verdadeiro jogo das estrelas da NRL, a liga australiana, tida como a mais forte do planeta na modalidade.

O jogo poderá ser assistido ao vivo online, com uso de VPN, na página do Channel 9 (clique aqui).

O jogo desse domingo é o segundo duelo entre Blues e Maroons, após uma avassaladora vitória dos Blues por 50 x 06 no primeiro jogo da série. Os Maroons jogarão em casa nesse domingo, em Brisbane, e têm a obrigação da vitória. Caso os Blues vençam, o título irá para New South Wales.

Os dois times estão quase inalterados com relação ao primeiro duelo, o que certamente faz o torcedor de Queensland questionar sobre as opções do treinador Paul Green. A principal mudança de Green foi Walch como fullback, tentanto responder à qualidade do capitão dos Blues, James Tedesco. No entanto, os Maroons não encontraram respostas para como neutralizar Nathan Cleary e segurar Tom Trbojevic e a tendência é um time azul ainda melhor em Brisbane.

State of Origin 2021 – Jogo 2



27/06 – 06h50* – Queensland Maroons x New South Wales Blues, em Brisbane

*Hora de Brasília

Queensland: 1 Reece Walsh (Warriors), 2 Valentine Holmes (Cowboys), 3 Kurt Capewell (Panthers), 4 Dane Gagai (Rabbitohs), 5 Kyle Feldt (Cowboys), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (Sea Eagles) (c), 8 Christian Welch (Storm), 9 Andrew McCullough (Dragons), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Jai Arrow (Rabbitohs), 12 Felise Kaufusi (Storm), 13 Tino Fa’asuamaleaui (Titans);

Interchange: 14 Ben Hunt (Dragons), 15 Moeaki Fotuaika (Titans), 16 David Fifita (Titans), 17 Francis Molo (Cowboys) / Substitutos pra concussão: 18 Coen Hess (Cowboys), 19 Ronaldo Mulitalo (Sharks);

New South Wales: 1 James Tedesco (Roosters) (c), 2 Brian To’o (Panthers), 3 Latrell Mitchell (Rabbitohs), 4 Tom Trbojevic (Sea Eagles), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Jarome Luai (Panthers), 7 Nathan Cleary (Panthers), 8 Daniel Saifiti (Knights), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 10 Junior Paulo (Eels), 11 Cameron Murray (Rabbitohs), 12 Tariq Sims (Dragons), 13 Isaah Yeo (Panthers);

Interchange: 14 Jack Wighton (Raiders), 15 Angus Crichton (Roosters), 16 Payne Haas (Broncos), 17 Liam Martin (Panthers) / Substitutos pra concussão: 18 Apisai Koroisau (Panthers), 19 Campbell Graham (Rabbitohs);