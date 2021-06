Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta, o Rugby League (o rugby de 13 atletas) feminino viveu um super evento na Austrália, com Sunshine Coast recebendo o State of Origin Feminino, jogo único entre as duas seleções dos estados de Queensland e New South Wales.

Foi um jogaço, que serve de amostra do que a Austrália pode apresentar na Copa do Mundo deste ano. A vitória foi de Queensland, 8 x 6. Isabelle Kelly marcou o primeiro try das Blues, mas Destiny Brill deu o troco com try para Queensland ainda no primeiro tempo. Muito físico, o jogo foi até o fim parelho e quem definiu foi Lauren Brown com penal decisivo para as Maroons aos 69′.

Foi o segundo título seguido de Queensland, que agora tem 18, contra apenas 4 de NSW.

Além das adultas, a sexta contou com disputa M19 feminina, que teve vitória de New South Wales por 16 x 12.





Women’s State of Origin 2021 – Jogo único



08 06

Queensland Maroons 08 x 06 New South Wales Blues, em Brisbane